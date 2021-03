SERIE B – Coda, doppio balzo che vale la leadership: la classifica marcatori dopo la 28ª

Solo 17 le reti messe a segno nella giornata numero 28 di Serie B nella quale il Lecce ha infilato il settimo risultato utile consecutivo che lo proietta al quarto posto assoluto in compagnia del Venezia, prossima avversaria dei giallorossi nella sfida di martedì pomeriggio. Il secondo posto, l’ultimo utile per la promozione diretta, dista ora un solo punto, vista la defezione del Monza in casa della Reggina e il mezzo passo falso della Salernitana, bloccata in casa dal Cosenza, in dieci uomini per diversi minuti. La distanza di sicurezza dalla nona, la prima esclusa dalla corsa playoff, si allunga, adesso, a nove punti.

Con la seconda doppietta consecutiva, terza stagionale, Massimo Coda balza al comando della classifica marcatori con 16 centri, uno in più di Leo Mancuso, a segno una sola volta a Vicenza. Praticamente confermate le altre posizioni.

Tra i giallorossi, prima rete assoluta per Stefano Pettinari; seconda stagionale per Maggio dopo quella di Pescara.

La classifica marcatori dopo la giornata numero 28

16 RETI: Coda M. (Lecce);

15 RETI: Mancuso L. (Empoli);

12 RETI: Forte F. (Venezia);

10 RETI: Diaw D. (Pordenone), Tutino G. (Salernitana), Meggiorini R. (LR Vicenza), Ayè F. (Brescia);

9 RETI: Ciofani D. (Cremonese);

8 RETI: La Mantia A. (Empoli), Mancosu M. (Lecce), Mazzocchi S. (Reggiana), Marconi M. (Pisa), Valoti M. (Spal);

7 RETI: Gargiulo M. (Cittadella), Paloschi A. (Spal), Stepinski M. (Lecce), Novakovich A. (Frosinone), Bajic R. (Ascoli);

6 RETI: Vido L. (Pisa), Folorunsho M. (Reggina), Aramu M. (Venezia), Gytkjaer C. (Monza), Proia F. (Cittadella);

5 RETI: Gucher R. (Pisa), Torregrossa E. (Brescia), Sabiri A. (Ascoli), Liotti D. (Reggina), Mancosu Mat. (V. Entella), Ogunseye R. (Cittadella), Boateng K. (Monza), Mota Carvalho D. (Monza), Ciurria P. (Pordenone), Gliozzi E. (Cosenza), Garritano L. (Chievo), Olivieri M. (Empoli), Djuric M. (Salernitana), Frattesi D. (Monza), Strizzolo L. (Pescara);

4 RETI: 13 calciatori (Rodriguez P.)

TRE RETI: 30 calciatori

DUE RETI: 62 calciatori (Falco F., Henderson L., Majer Z., Maggio C.);

UNA RETE: 100 calciatori (Adjapong C., Dermaku K., Calderoni M., Tachtsidis P., Paganini L., Björkengren J., Meccariello B., Pettinari S.)

(foto: il gol del 2-1 di Coda col Chievo – ©SalentoSport/Coribello)