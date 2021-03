VIRTUS FRANCAVILLA – Continua il periodo nero: ko anche a Catanzaro, la classifica preoccupa

Prosegue il periodo nero della Virtus Francavilla, battuta a Catanzaro da un rigore di Carlini.

Primo tempo equilibrato con ritmi bassi e qualche fallo di troppo da parte degli ospiti, colpiti al 18′ già da due gialli. La gara si sblocca al 34′: Curiale guadagna il fondo e la centra, trovando il mani di Pambianchi. Dal dischetto Carlini trasforma in maniera impeccabile. Succede poco sino al riposo.

Trocini manca in campo Vazquez per Adorante, ma è ancora Carlini a mettere i brividi a Costa: al 2′, il trequartista calabrese raccoglie un errato passaggio di Vazquez e si invola verso l’area biancazzurra, chiuso da un provvidenziale Costa in uscita. Al 5′ Vazquez ha l’occasione per rifarsi ma l’argentino, da posizione defilata, trova i guantoni di Di Gennaro. A metà tempo si fa vivo Ciccone con un tiro dalla media distanza sventato da Di Gennaro in corner. Anche il neo entrato Mastropietro manca il pari davanti a Di Gennaro, calciando debolmente tra le braccia del portiere di casa. La squadra di Calabro, poi, si complica la vita al 24′ quando rimane in dieci per la doppia ammonizione ricevuta da Risolo. La Virtus, allora, prende coraggio e ci prova con continuità, ma senza creare grossi pericoli ai pali di Di Gennaro che arriva dritto al triplice fischio e si porta a casa l’intera posta.

Per la squadra di Trocini, quella di oggi è l’ottava partita di fila senza vittorie. La classifica comincia a farsi preoccupante. Mercoledì alle 15 si ritorna in campo per l’infrasettimanale: al “Giovanni Paolo II” si presenterà il Foggia.

IL TABELLINO

CATANZARO-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

RETI: 35′ Carlini rig.

CATANZARO (3-4-1-2): Di Gennaro – Riccardi, Fazio, Martinelli – Garufo, Risolo, Verna, Contessa (77′ Porcino) – Carlini (77′ Casoli) – Di Massimo (68′ Baldassin), Curiale (68′ Evacuo). A disp. All. Calabro.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Costa – Caporale, Pambianchi (78′ Delvino), Celli – Giannotti, Castorani, Franco, Tchetchoua (65′ Mastropietro), Nunzella – Adorante (46′ Vazquez), Ciccone. All. Trocini.

ARBITRO: Pascarella.

NOTE: Ammoniti Riccardi, Evacuo (C), Caporale, Giannotti, Franco, Delvino (VF). Espluso Risolo (C) al 69′ per doppia ammonizione. Recupero: 0′ pt, 4′ st. Gara giocata a porte chiuse.

(foto: Costa, uno dei migliori della Virtus – ©R. Monteverde)