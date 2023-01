BRINDISI – Perrone: “Abbiamo avuto occasioni importanti, ma dobbiamo migliorare sotto porta”

Mister Marco Perrone, allenatore in seconda del Brindisi, non ha nulla da rimproverare ai suoi ragazzi per la prova di Casarano. Ma forse, ammette il tecnico che al “Capozza” ha sostituto lo squalificato Ciro Danucci, con un po’ di cinismo in più, il risultato sarebbe potuto essere diverso.

“La gara – dichiara il tecnico biancazzurro – è stata così come l’avevamo immaginata, abbastanza aperta. Abbiamo cercato sin da subito di dare ritmo e intensità per creare occasioni da gol. Siamo stati molto nella metà campo avversaria. Ero fiducioso che si potesse fare bene e così è stato. All’inizio del secondo tempo, abbiamo avuto occasioni importanti nel giro di pochi minuti. Sembrava stesse per maturare il gol per noi. Poi è arrivata la beffa del gol subito. Quest’anno è così. Alla minima occasione, veniamo puniti. Noi andiamo forte, sempre in avanti, cercando il risultato pieno. Il Casarano ha un approccio diverso che potrebbe essere un pregio: riuscire a sbloccare nei momenti difficili. Tuttavia, il Casarano concretizza poche occasioni da gol e non so se, a lungo andare, questo poterà ai tre punti. Il Casarano è bravissimo a uscire indenne dalle sfuriate avversarie. In questo, noi dobbiamo crescere. Quando subiamo il ritorno degli avversari, dobbiamo essere più bravi. È pur vero che noi non subiamo tante occasioni. I ragazzi difendono bene. Dobbiamo migliorare sotto porta. Avere dei giocatori più consolidati, come Favetta e Santoro, aiuta nei momenti clou, ma i ragazzi hanno fatto una ottima prova. Con una prima punta e la mole di gioco offensivo che facciamo, avremmo avuto più punti, ma non posso dare colpe ai ragazzi. L’importante è che ci mettano tutto ciò che hanno. Volevamo vincere. Giochiamo per vincere. Non avrei mai firmato per un pareggio”.