CASARANO – Costantino: “Partita molto equilibrata, potevamo vincere”. Cipolletta: “Non molleremo”

Una partita, quella con il Brindisi, che si poteva vincere. A dirlo sono, nella conferenza stampa post partita, il tecnico Giovanni Costantino e il difensore centrale Ciro Cipolletta.

“Contento – taglia corto mister Costantino – lo sono quando vinco e noi volevamo vincere. La partita è stata molto equilibrata, tra due squadre forti. Nel primo tempo potevamo fare di più. Nel secondo tempo siamo partiti subito bene, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, dopo il vantaggio. Il Brindisi ha approfittato di un fallo dal limite per pareggiare i conti, quando la situazione si era messa bene per noi. Potevamo vincere. Alcuni cambi sono stati forzati come quello di Monaco e di Parisi. Entrambi avevano dei problemini. Boersma ha fatto un buon debutto, ma si sono comportati bene tutti i subentrati. Per quanto riguarda il gol subito su punizione, c’è poco da studiare. La barriera viene allungata di tre uomini per oscurare la visuale del portiere. Loro sono stati bravi. Noi non abbiamo capito che si stavano creando lo spazio per un tiro dritto per dritto. Il Brindisi ha avuto un maggior possesso palla nel primo tempo, ma non ha avuto grandi occasioni. A fine primo tempo, abbiamo alzato il baricentro. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche problema di distanza, perché eravamo bassi con i centrocampisti, ma credo sia stata una bella partita, giocata bene da ambo le parti. Sono due quadre che si equivalgono, poteva vincere chiunque. Ho schierato sin dall’inizio Gaeta, perché sapevo che in quella zona avrebbe giocato Baldan. Nel secondo tempo, abbiamo avvicinato le due punte esterne a Saraniti, soprattutto Citro, mentre Strambelli era un po’ allargato sulla destra. Siamo andati un po’ meglio. Siamo andati male negli ultimi venti metri, perché anche quando abbiamo messo cross interessanti non siamo riusciti ad aggredire la palla. Nel primo tempo abbiamo palleggiato un po’ troppo. Anche loro hanno avuto occasioni, ma spesso su palla inattiva o sugli sviluppi da palla inattiva. Oggi era una gara molto bloccata. Tatticamente abbiamo fatto bene, c’è rammarico perché l’avevamo messa sul giusto binario. Ma loro sono riusciti a pareggiarla su un errore nostro, ora dobbiamo pensare a Nocera”.

“C’è rammarico – incalza Cipolletta – perché abbiamo lottato, senza mai mollare. Abbiamo quasi sempre vinto i contrasti, siamo stati bravi ad andare in vantaggio, dopo di che la gara sembrava sotto controllo e abbiamo cercato di spingere, poi c’è stato quell’episodio fortuito che ha portato alla punizione del pareggio. Sono molto contento della prova, abbiamo lottato per i compagni. Peraltro, dobbiamo sottolineare la bravura degli avversari, con una rosa di tutto rispetto. Anche il Brindisi è una signora squadra. Noi, per quel che ci riguarda, siamo una squadra di qualità e di uomini e sono sicuro che per il futuro queste qualità ci aiuteranno a fare benissimo. Per noi non è cambiato nulla, l’obiettivo è sempre quello, in tre partite avevamo guadagnato 4 punti sulla capolista, quindi ci dobbiamo credere e ci crediamo. C’è rammarico perché quando vai in vantaggio e prendi un gol del genere, frutto di una situazione fortuita, è normale che sia così, ma sono fiducioso, siamo un gruppo fantastico e non molleremo”.