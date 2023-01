BASKET A2/m – HDL Nardò, il cuore non basta: da Forlì giunge il 5° ko di fila

HDL Basket Nardò lotta, ma non basta. La capolista Forlì infligge ai granata la quinta sconfitta consecutiva.

1° QUARTO – In avvio è subito battaglia a Forlì con 10-6 di parziale dei padroni di casa. Per Nardò rientra in campo Borra dopo un lungo stop in infermeria. Stojanovic mette dentro la tripla pesante del meno tre. 18-15 Forlì il primo parziale.

2° QUARTO – Borra esce dopo qualche minuto claudicante, mentre Forlì continua a condurre non senza difficoltà. Sul 30-22 coach Di Carlo è obbligato ad ordinare timeout ai suoi. La Torre tira fuori il coniglio dal cilindro con la tripla del -5. Baldasso lo segue e segna la tripla del -2 che scaturisce il timeout di Antimo Martino. Nardò continua a lottare oltre le aspettative con Smith che si carica la squadra sulle spalle grazie ad una serie di magie offensice. All’intervallo lungo è 39-34 per i padroni di casa.

3° QUARTO – I granata lottano e restano in partita agganciando Forlì sul 41 pari con Baldasso e Stojanovic. Sul 46-43 timeout per Di Carlo per dare fiato ai suoi e riorganizzare le carte in tavola. Cinciarini commette antisportivo, Baldasso converte tutti e tre i liberi che valgono il -1. Termina 56-53 la terza frazione.

4° QUARTO – Cinciarini si traveste da capitano e trascina i suoi. Adrian firma il +13 che chiude moralmente la gara. Termina 74-63 a Forlì con due punti meritati dai padroni di casa contro una Nardò mai doma poche rotazioni.

—

IL TABELLINO

Unieuro Forlì – HDL Nardò 74-63

(18-15, 21-19, 17-19, 18-10)

Unieuro Forlì: Nathan Adrian 19 (3/9, 3/6), Vincent Sanford 14 (4/8, 1/3), Daniele Cinciarini 13 (4/8, 1/3), Fabio Valentini 10 (2/4, 2/3), Lorenzo Penna 6 (1/3, 1/1), Luca Pollone 5 (2/2, 0/2), Todor Radonjic 5 (1/1, 1/4), Giulio Gazzotti 2 (1/6, 0/0), Benjamin Ndour 0 (0/0, 0/0), Michele Munari 0 (0/0, 0/0), Franco Flan 0 (0/0, 0/0), Matteo diego Borciu 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 47 9 + 38 (Nathan Adrian 12) – Assist: 13 (Vincent Sanford, Lorenzo Penna 4)

HDL Nardò: Vojislav Stojanovic 15 (6/13, 1/5), Lorenzo Baldasso 14 (1/2, 3/7), Andrea La torre 13 (3/5, 2/6), Russ Smith 11 (5/10, 0/8), Andrea Donda 8 (3/4, 0/0), Jacopo Borra 2 (1/1, 0/0), Matteo Parravicini 0 (0/1, 0/6), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0), Marco Ceron 0 (0/0, 0/0), Nicolo Buscicchio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 14 – Rimbalzi: 33 5 + 28 (Andrea La torre 9) – Assist: 9 (Vojislav Stojanovic, Russ Smith 3)

—

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 19): Cividale-Cento 60-78, Mantova-Pistoia 79-94, F. Bologna-Udine 95-67, Rimini-Chiusi 84-58, Ferrara-Ravenna 75-82, San Severo-Chieti 67-61, Forlì-Nardò 74-63.

CLASSIFICA: Forlì, Cento, Pistoia 30 – Udine 24 – Cividale 22 – F. Bologna 20 – Rimini 18 – Nardò, Ferrara 16 – Chiusi, Mantova 14 – Ravenna, San Severo 12 – Chieti 8.

PROSSIMO TURNO (5 feb.): Udine-Mantova, San Severo-Pistoia, Chiusi-Chieti, Nardò-Cividale, Forlì-Ferrara, Cento-Ravenna, Rimini-F. Bologna.