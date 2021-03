VIRTUS FRANCAVILLA – Terremoto in casa biancazzura: via Trocini e il ds Fernandez

La sconfitta di misura rimediata nel pomeriggio di oggi, ha portato strascichi pesanti in casa Virtus Francavilla. La società biancazzurra, poche ore dopo il match perso contro il Foggia, ha dato via ad una clamorosa rivoluzione, che ha portato all’esonero del tecnico Bruno Trocini, di tutto la staff tecnico e del direttore sportivo Mariano Fernandez.

Un fulmine a ciel sereno, che ovviamente porterà a nuovi colpi scena. Questa la nota ufficiale del club:

“Virtus Francavilla Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra mister Bruno Trocini insieme al suo staff tecnico ed il direttore sportivo Mariano Fernandez.



La società intende ringraziare tutto lo staff per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata alla guida della squadra biancazzurra in questi anni, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Il club biancazzurro ha infilato una serie negativa di nove giornate senza vittorie, nelle quali ha racimolato solo tre punti, galleggiando, pericolosamente, al confine della zona playout.

Subentrato a Zavettieri nel novembre 2018, riuscì a portare la squadra ai playoff con un sesto posto finale, uscendo, poi, agli ottavi col Potenza dopo aver superato la Casertana nel primo turno.

Impresa, poi, riuscita anche nel 2019-20 con esito, però, peggiore, dopo l’uscita al primo turno contro il Catania. Il resto è storia di questa stagione: 31 punti in 30 gare, quindi circa uno a partita, con sette vittorie, dieci pari e ben 13 sconfitte.

(foto: B. Trocini, ©Di Campi)