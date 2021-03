LECCE – Allenamento a Roma, problemi per Zuta. Il Giudice sportivo ferma Hjulmand e altri otto

Dopo la battaglia vinta a Venezia, il Lecce si è spostato, già da ieri sera, a Roma, dove si tratterrà sino alla vigilia di Frosinone-Lecce, il cui fischio d’inizio è fissato per le ore 14 di sabato 20.

Il gruppo si è allenato nel pomeriggio sul campo dell’Acqua Acetosa, impianto sportivo della Capitale. Hanno svolto lavoro differenziato Calderoni e Monterisi mentre Paganini ha lavorato per metà tempo col resto del gruppo, concludendo, poi, la sessione, con un lavoro personalizzato. C’è un po’ di preoccupazione per Zuta che ha interrotto anzitempo la sessione per via di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra.

Il programma prevede, per domani, ancora un allenamento all’Acqua Acetosa, nel pomeriggio; sullo stesso campo, poi, venerdì mattina sarà svolta la rifinitura, prima del trasferimento a Frosinone nel pomeriggio. Il ritorno a Lecce, poi, è previsto subito dopo la fine della partita del “Benito Stirpe”.

Contro la squadra di Alessandro Nesta mancherà il perno del centrocampo, Morten Hjulmand, squalificato per un turno dal Giudice sportivo, ma tornerà Biagio Meccariello, assente al “Penzo”. Il danese, nei prossimi giorni, lascerà il gruppo per aggregarsi alla sua Nazionale under 21 che lo ha convocato per i match contro la Francia (in trasferta, 25 marzo); Islanda (in trasferta, 28 marzo) e Russia (in casa, 31 marzo), validi per le qualificazioni al Campionato europeo. Calendario alla mano, Hjulmand, quindi, potrebbe tornare in tempo per essere impiegato in Lecce-Salernitana di venerdì 2 aprile.

Oltre a Hjulmand, il Giudice sportivo ha fermato, per un turno, anche Nicola Falasco (Pordenone), Daniel Cappelletti e Antonio Cinelli (Vicenza), Gennaro Scognamiglio (Pescara), Mirko Eramo (Ascoli), Giuseppe Loiacono (Reggina), Michele Rigione (Chievo) e Gabriel Strefezza (Spal).

(foto: una fase dell’allenamento odierno a Roma – ©Us Lecce)