VIRTUS FRANCAVILLA – Calabro precisa: “Gesto intimidatorio non riguarda il calcio francavillese”

Nella conferenza stampa odierna, alla vigilia della trasferta sul campo dell’Avellino, l’allenatore della Virtus Francavilla, Antonio Calabro, ha voluto chiarire alcuni aspetti dopo l’atto intimidatorio accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì a Melendugno, quando ignoti hanno fatto partire due colpi di fucile all’indirizzo della sua autovettura, parcheggiata fuori casa.

“Mi sembra doveroso fare una premessa, per quel che mi riguarda e per quello che è successo a me ed alla mia famiglia. Ringrazio innanzitutto tutti coloro che mi sono stati vicini in questi due giorni. Ringrazio per la vicinanza e gli attestati di stima la Virtus Francavilla per la solidarietà al Calabro uomo, ringrazio il Catanzaro ma soprattutto ci tengo molto a ringraziare i ragazzi della CURVA SUD di Francavilla perché si rischia in queste situazioni, soprattutto per la rilevanza che hanno a livello nazionale, di dare un messaggio sbagliato. Non conosco le motivazioni di questo gesto ma sicuramente non riguarda l’aspetto calcistico francavillese. La vicinanza della curva con il post sui social mi ha fatto molto bene e ne avevo bisogno. Sgombro il campo da pensieri che si possano fare o che ho letto su qualche articolo che quello che mi è accaduto possa essere riconducibile all’aspetto calcistico francavillese. Anzi il contrario, la Francavilla calcistica mi ha ulteriormente confermato il proprio apprezzamento al Calabro uomo”