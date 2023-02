SERIE A – Sassuolo, Dionisi: “Lecce avversario di valore. Non temo niente ma rispettiamoli”

Prima della partenza per il Salento, l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato della partita di domani sera al Via del Mare contro il Lecce.

“Sarà una partita difficile contro un avversario che ha appena vinto a Bergamo contro l’Atalanta, e ciò la dice lunga perché ci saranno poche squadre che andranno a vincere a Bergamo. Viene da partite in casa fatte bene, stava vincendo 2-0 col Milan e poi ha pareggiato, ha battuto la Lazio; dovremo avere l’atteggiamento giusto, non è scontato che il risultato arrivi, anzi, tutt’altro. Loro venderanno cara la pelle e noi dovremo fare altrettanto. Dobbiamo migliorare l’approccio qavuto contro il Napoli essendo ancora più prestativi. Berardi? Salvo cose straordinarie, domani ci sarà. Pinamonti? Più allenamenti fa, più ha la possibilità di incrementare il minutaggio di gara, non so se dall’inizio o meno. Sarà una partita molto difficile, rispettiamo il Lecce, avversario di valore, ha qualità non comuni in Serie A, ma comuni nelle squadre che vengono dalla B. È una squadra che corre, si aiuta, si difende tutta insieme, noi stiamo diventando come il Lecce e dovremo mettere le nostre qualità in partita. Non li temiamo, ma dobbiamo metterci la volontà nel fare la partita giusta”.