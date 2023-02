BASKET – Carrozzina, la Lupiae Team Salento a Taranto a caccia di punti playoff

Dopo aver vinto il derby col Bari nello scorso turno (68-44), per la Lupiae Team Salento c’è da affrontare la capolista Taranto in trasferta, match che mette in palio punti pesanti per la qualificazione ai playoff del girone D di Serie B di basket in carrozzina. Andranno alla post-season le prime due di ogni girone. Attualmente, la classifica recita: Taranto 14; Lecce 10; Palermo e Bari 6; Pontecagnano 4; Catania 2.

In attesa dello scontro diretto del 5 marzo al Palaventura col Palermo, questo pomeriggio la formazione salentina scenderà in campo a Taranto con fischio d’inizio alle ore 17.30.

“Contro il Taranto – dichiara Sergio Garzya team Manager dei gialloblu – negli ultimi anni è un continuo, piacevole, testa a testa che ha permesso di alzare il livello tecnico del campionato”.

“Siamo, quindi, pronti a rinnovare il duello sportivo con gli amici tarantini – conclude Garzya – nel segno della passione universale per il basket. Una partita di cartello che, grazie ai rispettivi uffici stampa, potrà essere seguita da ogni latitudine con un semplice click”.

Per vedere la partita si possono consultare le pagine Facebook di Salentoinlinea e Asdlupiaeteamsalento, o il canale Youtube di Salento in Linea. Commento di Pino Montinaro e Piergiorgio Fiorentino; operatori di ripresa Roberto e Giacomo De Pascalis.