TARANTO – In caduta libera: sconfitta con la Vibonese nella prosecuzione della 27ª

Il Taranto perde di misura a Vibo Valenta con la Vibonese nella prosecuzione della ventisettesima giornata. La gara era stata interrotta al 50′ per le avverse condizioni meteo lo scorso 15 febbraio. Ai calabresi basta Curiale per tornare alla vittoria dopo tre mesi. I ragazzi di Laterza ora vedono avvicinarsi pericolosamente la zona play out.

LA CRONACA: La prima occasione degna di nota giunge al 58’ ed è di marca ionica: Riccardi arriva di testa su corner, la palla va di poco fuori. Al 62’ rispondono i padroni di casa: La Ragione si libera al limite e prova la conclusione, il tiro termina a lato. Al 69’ arriva il gol vittoria dei calabresi: cross dalla sinistra, la palla attraversa tutta l’area piccola e Curiale tutto solo non sbaglia. Al 73’ ci riprova lo stesso Curiale su calcio piazzato, Chiorra blocca senza patemi. La contesa non offrirà nessun altro spunto e terminerà con tre minuti di recupero. Il Taranto domenica andrà sul difficile terreno del Potenza.

—

IL TABELLINO

Vibo Valentia, stadio “Luigi Razza”

mercoledì 9 marzo 2022, ore 14:30

Serie C/C 2021/22 – prosecuzione giornata 27

VIBONESE-TARANTO 1-0

RETE: 69′ Curiale

VIBONESE (4-4-2): Mengoni – Corsi, Pollidori, Risaliti, Mahrous – Golfo (89′ Carosso), Zibert, Basso, La Ragione – Spina, Curiale. A disp.: Marson, Alvaro, Gelonese, Grillo, Bellini, Blaze, Panati, Suagher, Cattaneo, Carosso. All: Nevio Orlandi.

TARANTO (4-3-3): Chiorra – Ferrara, Benassai, Granata (79′ Labriola), Riccardi – Civilleri, Marsili, Di Gennaro – Santarpia, Saraniti, Versienti (86′ Mastromonaco). A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Zullo, Turi, Cannavaro, De Maria. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Bocca-Dell’Orco; IV Gemelli)

NOTE: Ammoniti: Granata (T), La Ragione (V)

La nuova classifica: Bari 62; Catanzaro 55; Virtus Francavilla 53; Avellino 52; Monopoli 49; Palermo 48; Turris 45; Latina 42; Foggia 41; Picerno 40; Juve Stabia 39; Monterosi 37; Catania 36; Taranto 35; Campobasso 33; Messina 32; Paganese 29; Potenza 26; F. Andria 23; Vibonese 19.

QUI la prima parte di gara