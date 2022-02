TARANTO – Con la Vibonese vince la nebbia: match sospeso

Vibonese-Taranto sospesa per pioggia e nebbia al minuto 52. La partita potrebbe essere ultimata nella giornata di domani.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 9′, quando dopo una incursione in area di Manneh c’è un tiro di Santarpia che termina alto. Dopo di ciò le due squadre non hanno prodotto nulla, partita brutta, spezzettata e a basso ritmo.

Da segnalare c’è solo un tiro al 46′ dei padroni di casa: Grillo, subentrato a Volpe per infortunio, non riesce ad angolare la conclusione. Al 50′ il tiro di La Ragione viene deviato in angolo, dopo che lo stesso calabrese aveva recuperato la palla al centrocampo. Al 52′ l’arbitro sospende la partita per la forte pioggia che si abbatte sul “Luigi Razza“. Il terreno di gioco tiene bene ma la presenza di una fitta nebbia non rende giocabile la gara. Le squadre rientrano negli spogliatoi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. La partita viene sospesa, dopo quaranta minuti l’arbitro fischia tre volte.

IL TABELLINO

Vibo Valentia, stadio “Luigi Razza”

martedì 15 febbraio 2022, ore 18:00

Serie C/C 2021/22 – giornata 27

VIBONESE-TARANTO sospesa al 52′ sullo 0-0

VIBONESE (3-5-2): Marson – Risaliti, Suagher, Polidori – Corsi, Gelonese, Cattaneo, Basso, Blaze – Volpe (11′ Grillo), La Ragione, A disp.: Mengoni, Mahrous, Alvaro, Ngom, Zibert, Bellini, Panati, Carosso, Benkhalqui. All.: Nevio Orlandi.

TARANTO (4-3-3): Chiorra – De Maria, Benassai, Riccardi, Versienti – Marsili, Di Gennaro, Civilleri – Santarpia, Saraniti, Manneh. A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Ferarra, Zullo, Barone, Pacilli, Turi, Guastamacchia, Labriola, Mastromonaco, Cannavaro. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Bocca-Montagnani; IV Castellone).

NOTE: Ammoniti: Suagher (V), Manneh (T).

RISULTATI E CLASSIFICA