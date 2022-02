VIRTUS FRANCAVILLA – Gioia biancazzurra: basta Mastropietro e l’Avellino va al tappeto

La Virtus Francavilla continua a macinare punti. Alla Nuovarredo Arena i biancazzurri s’impongono di misura sull’Avellino, sorpassandolo in classifica, e piazzandosi al terzo posto.

Gara subito a mille dalle prime battute: al 1′ Ciancio sfiora l’incrocio dei pali, poi Carriero trova l’opposizione di Nobile che alza in corner. Sempre Avellino al 10′ con un tiro di Kragl bloccato da Nobile. Gara nervosa, l’arbitro deve mettere mano ai cartellini. Al 16′ Patierno fallisce il gol del vantaggio su cross di Mastropietro; nessuno dei suoi è pronto per il tap-in. Avellino sempre pericoloso: al 21′ Alò spedisce a lato di un soffio, poi è Maiorino, alla mezzora, a mettere i brividi alla retroguardia ospite. Gioco frammentato per via del grande nervosismo in campo, al riposo si va sullo 0-0.

In avvio di ripresa, la Virtus sblocca gli equilibri: minuto 52 gol di Mastropietro che mette dentro a porta vuota su una corta respinta dell’estremo ospite. La Virtus stringe le maglie ma non rinuncia a offendere: ancora Maiorino al 64′, Pane non trattiene e Pierno commette fallo sul portiere. La squadra di Taurino alza i giri del motore ma l’Avellino si fa pericoloso con Kanoute alla mezzora, palla sull’esterno della rete. Al 76′ l’Avellino rimane in dieci per l’espulsione di Matera: fallo violento su Franco. Premono gli irpini nel finale, con Silvestri che colpisce di testa ma non inquadra la porta. In pieno recupero, Rizzo alza di poco sulla traversa, facendo sobbalzare i tifosi di casa. L’ultimo squillo è di Tulissi, in contropiede, con palla che si perde di poco a lato.

Finisce 1-0 e la Virtus infila l’ottavo risultato utile consecutivo che la consolida a ridosso del secondo posto, occupato dal Catanzaro. Sabato prossimo alle 14.30, trasferta al Massimino di Catania.

IL TABELLINO

Francavilla F.na, Nuovarredo Arena

martedì 15 febbraio 2022, ore 18

Serie C/C 2021/22 – giornata 27

VIRTUS FRANCAVILLA-AVELLINO 1-0

RETI: 52′ Mastropietro

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Nobile – Idda, Miceli, Caporale – Pierno, Prezioso (46′ Toscano), Franco, Ingrosso – Mastropietro (69′ Tchetchoua), Maiorino (70′ Ventola) – Patierno (70′ Tulissi). A disp. Milli, Cassano, Feltrin, Carella, Gianfreda, Padovano, Pendinelli, Rizzo E.. All. Taurino.

AVELLINO (3-4-3): Pane – Silvestri, Scognamiglio (70′ Rizzo A.), Bove – Ciancio, Aloi (59′ De Francesco), Carriero (59′ Matera), Kragl (52′ Tito) – Kanoute, Murano (52′ Plescia), Micovschi. A disp. Pizzella, Forte, Mocanu, Di Paola, Tarcinale. All. Braglia.

ARBITRO: Marini di Trieste.

NOTE: ammoniti Idda, Prezioso, Mastropietro, Patierno (VF), Silvestri, Bove, Kragl (A); espulsi: al 76′ Matera (A) per gioco violento.

(foto: archivio Miglietta)

