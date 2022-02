SERIE B – Tris al Parma e sorpasso sul Lecce: la Cremonese fa sul serio. Pisa in affanno, Monza ok

La Cremonese batte un colpo: supera 3-1 uno spento Parma e scavalca il Lecce in vetta alla classifica di Serie B dopo la prima parte della 23esima giornata. A segno, per i grigiorossi, Baez, Gondo e Zanimacchia; gol della bandiera ducale di Simy. Soffre il Pisa ma rimonta due gol ad un redivivo Vicenza, avanti grazie alle reti di Cavion e Diaw; per i nerazzurri, reti di Caracciolo e Tourè nella ripresa. Il Monza passa a Terni con un rigore realizzato da Valoti. Colpo esterno del Perugia a Cosenza grazie a Matos e D’Urso; Camporese per i calabresi.

Successo esterno anche per il Cittadella contro il Pordenone, decide Beretta. Crolla la Spal in casa con la Reggina: ferraresi in vantaggio con Mancosu, poi il tris ospite con le reti di Tumminello, Bianchi e Galabinov.

Classifica (prime posizioni): Cremonese 44 (23 g), Lecce 42 (22), Pisa 42 (23), Monza 41 (23), Brescia 40 (22), Frosinone 38 (22), Benevento 37 (22), Perugia 37 (23).

RISULTATI E CLASSIFICA