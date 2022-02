SERIE D/H – Turno infrasettimanale in arrivo: variazioni d’orario e arbitri della 24ª giornata

Dalle ore 14.30 si apre la 24esima giornata di Serie D girone H. La capolista Cerignola è attesa dall’Altamura, mentre il Bitonto sarà di scena a San Giorgio a Cremano contro una delle squadre più in forma del momento (quattro vittorie consecutive).

Per il Fasano di Ciro Danucci l’avversario sarà la Virtus Matino, rinfrancata dalla vittoria in rimonta sul Nola e desiderosa di dare continuità di risultati. Avversario dal blasone importante per il Casarano che se la vedrà al Capozza con la Casertana, un punto nelle ultime quattro partite così come il Rotonda che affronterà il Brindisi. Punti pesantissimi in palio al Ventura” tra il Bisceglie e il Nardò, pesantemente penalizzato dal Giudice sportivo dopo la partita col Gravina.

Il programma e le designazioni arbitrali:

Bisceglie-Nardò: Stefano Moretti di Como (Rinaldi-Marchese) ore 15

Casarano-Casertana: Gianmarco Vailati di Crema (Claps-De Luca) ore 15

Fasano-Virtus Matino: Giuseppe M. Manzo di Torre Ann. (De Palma-Tangaro) ore 17

Nola-Lavello: Domenico Mallardi di Bari (Cantatore-D’Ambrosio) ore 14.30

San Giorgio-Bitonto: Mauro Gangi di Enna (Marucci-Fanara) ore 14.30

Gravina-Nocerina: Riccardo Fichera di Milano (Nechita-Daghetta) ore 15

Molfetta-Mariglianese: Enrico Eremitaggio di Ancona (Siracusano-Zugaro) ore 15.30

Rotonda-Brindisi: Ilaria Bianchini di Terni (Chianese-Guerra) ore 14.30

Sorrento-Francavilla: Fabrizio Pacella di Roma 2 (Gentile-Chiavaroli) ore 14.30

Team Altamura-A. Cerignola: Dario Duzel di Castelfranco V. (Gookooluk-Tagliaferro) ore 15.30

–

CLASSIFICA: A. Cerignola 51 – Bitonto 49 – Fasano 43 – Gravina 42 – Francavilla* 41 – Sorrento 34 – Casertana 33 – Molfetta e Nocerina* 32 – Lavello* 29 – Mariglianese* e San Giorgio 26 – Team Altamura** 25 – Rotonda*, Nardò***, Nola** 22 – Casarano** e Bisceglie* 21 – Brindisi* e Virtus Matino 15.

(* Da recuperare: Nola-Bisceglie, Francavilla-Mariglianese, Rotonda-Lavello, T. Altamura-Casarano, Brindisi-Nocerina 02/03; T. Altamura-Nardò, Nardò-Nola, Casarano-Nardò ddd).