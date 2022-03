SERIE C/C – Multa pesante per il Taranto, la Virtus Francavilla ha due squalificati: il Giudice sportivo

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della trentesima giornata del Girone C di Serie C:

CALCIATORI – Tre giornate per Gabriele Morelli (ACR Messina); una giornata per Nicholas Bensaja (Paganese), Davide Bove (Avellino), Daniele Celiento (Bari), Giacomo Sciacca (Foggia), Simone De Santis (Catanzaro), Gabriele Ingrosso (Virtus Francavilla), Danilo Ventola (Virtus Francavilla), Lorenzo Carissoni (Latina), Andrea Tessiore (Latina), Giuseppe Guadagni (Paganese), Marco Perrotta (Palermo), Davis Curiale (Vibonese), Giacomo Risaliti (Vibonese).

DIRIGENTI – Ammenda di 500 euro per Nicola Canonico (Foggia), Vincenzo Melillo (Foggia), Emanuele Belviso (Foggia).

AMMENDE – 2.000 euro al Taranto (“per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco: bottigline in plastica “Caffè Borghetti” vuote e bottigliette d’acqua vuote e per avere i suoi sostenitori posizionati nella curva Nord intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine”); 500 euro alla Fidelis Andria (“per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere divelto alcuni seggiolini”), al Foggia (“per avere alcune persone, non identificate ma riferibili alla Società, sostato prima della gara nell’area spogliatoi nonostante non fossero inserite nell’elenco delle persone ammesse e per avere alcune persone, non identificate ma riferibili alla Società, sostato trenta minuti circa prima della gara nello spazio antistante gli spogliatoi e, successivamente, fatto accesso al terreno di giuoco assistendo al riscaldamento degli atleti, nonostante non fossero inserite nell’elenco “Gruppo 1”, recandosi, circa 10 minuti prima dell’inizio della gara, in tribuna centrale direttamente dal terreno di giuoco”).