LECCE – Primavera, la trasferta di Milano nasce male e si chiude peggio: ko col Milan

Un Lecce falcidiato dagli infortuni (indisponibili Milli, Ciucci, Blondel, Lippo, Lemmens, Gonzalez, Bufano, Torok) e reduce da un viaggio problematico, avendo raggiunto il ritiro solo a mezzanotte per via della cancellazione di un volo, perde per 1-0 al Centro Sportivo Vismara contro il Milan nella sesta giornata di ritorno del campionato Primavera 1.

Brutta prova dei ragazzi di Vito Grieco, costantemente sopraffatti dal maggior tasso tecnico e atletico dei ragazzi di Federico Giunta, che trovano il gol partita in avvio di ripresa con Bosisio. Per il Lecce, tanta voglia ma poca concretezza, sia in fase d’impostazione, sia nella fase di rifinitura e di conclusione in porta.

Per i giallorossi, una sola occasione da gol, prima che segnasse il Milan, con un colpo di testa di Pascalau che si spegne sul fondo di poco. Quindi, il gol di Bosisio, di testa, sugli sviluppi di un corner. Nella fase finale della gara, Lecce in costante proiezione offensiva ma il Milan si difende con ordine e senza soffrire più di tanto.

Dopo due vittorie, arriva la nona sconfitta stagionale per i ragazzi di Vito Grieco, che, lunedì prossimo, alle ore 12, al Via del Mare, se la vedranno col Sassuolo, settimo in classifica. La zona salvezza diretta, comunque, è sempre lì a portata di mano.

IL TABELLINO

MILAN-LECCE 1-0

RETI: 56′ Bosisio

MILAN (4-3-3): Desplanches; Coubis (86′ Vorges), Stanga, Bosisio, Bozzolan; Tolomello, Eletu (46′ Foglio), Gala; Omoregbe (63′ Rossi), Roback (86′ Nsiala), Capone (86′ El Hilali). A disp. Bartoccioni, Pseftis, Obaretin, Bjorklund, Piantedosi. All. Giunti.

LECCE (4-3-3): Samooja; Russo, Pascalau, Hasic, Nizet; Daka (83′ Trezza), Macrì, Vulturar (70′ Mommo), Berisha (61′ Johannsson); Salomaa (83′ Carrozzo), Been (61′ Burnete). A disp. Dima, Haakmat, Dreier, Scialanga, Oltremarini. All. Grieco.

ARBITRO: Calzavara di Varese.

NOTE: ammoniti Eletu, Foglio, Desplanches (M), Berisha, Vulturar (L).

(foto: mister Vito Grieco, archivio Coribello/SalentoSport)