SERIE C – Riepilogo, classifica finale e verdetti 2022-23

Si è chiusa ieri pomeriggio la stagione 2022-23 del campionato di Serie C – con la finale playoff vinta dal Lecco (di Checco Lepore) contro il Foggia – che ha promosso in Serie B Feralpisalò (A), Reggiana (B) e Catanzaro (C) e, appunto, il Lecco.

Il riepilogo, la classifica finale e i verdetti, girone per girone.

GIRONE C

Catanzaro 96;

Crotone 80; Pescara 65; Foggia 61; A. Cerignola 60; Picerno 59; Monopoli 54; Latina 49; Potenza 48; Juve Stabia, Taranto, Giugliano 46; Virtus Francavilla 45; Avellino 43; Monterosi 42; Messina 41; Gelbison 36; Viterbese, Fidelis Andria 33.

Catanzaro promosso in Serie B; Gelbison (via playout), Viterbese e Fidelis Andria (direttamente) retrocesse in Serie D.

—

GIRONE B

Reggiana 81;

Cesena, Virtus Entella 79; Carrarese 62; Gubbio 61; Pontedera 60; Ancona 58; Lucchese 51; Rimini, Recanatese 47; Siena 46; Fermana 44; olbia, Fiorenzuola, Torres 41; Vis Pesaro 39; Alessandria 38; San Donato Tavernelle 37; Imolese 30; Aquila Montevarchi 28.

Reggiana promossa in Serie B; Imolese, Aquila Montevarchi (direttamente) e San Donato Tavernelle (via playout) retrocesse in Serie D.

—

GIRONE A

Feralpisalò 71;

Pordenone, Lecco 62; Pro Sesto 60; Padova 59; Virtus Verona, LR Vicenza 58; Renate, Arzignano Valchiampo 53; Novara 52; Pergolettese 51; Pro Patria 50; Juventus Next Gen 49; Trento 46; Mantova 45; Sangiuliano City 42; Triestina 39; Albinoleffe, Piacenza 38.

Feralpisalò (direttamente) e Lecco (via playoff) promosse in Serie B; Albinoleffe, Piacenza (direttamente), Sangiuliano City, Mantova (via playout) retrocesse in Serie D.