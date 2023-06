Si è chiusa ieri pomeriggio la stagione 2022-23 del campionato di Eccellenza con le finali playoff degli spareggi nazionali riservati alle seconde che hanno promosso, tra gli altri, anche il Città di Gallipoli.

Il riepilogo, la classifica finale e i verdetti, girone per girone.

GIRONE B

Città di Gallipoli 63;

Ugento 60; Manduria 57; Otranto 51; Gallipoli Football 41; Avetrana 40; S. Massafra 31; Novoli 30; Virtus Matino 29; Ostuni 28; Toma Maglie 27; Arboris Belli 26; Ginosa 22; Castellaneta 0.

Città di Gallipoli (via playoff nazionali) promosso in Serie D; Castellaneta (direttamente) e Arboris Belli (via plyout) retrocesse in Promozione.

—

GIRONE A

Manfredonia 67;

Bisceglie 59; Corato 54; US Mola 51; San Marco, Borgorosso Molfetta, Polimnia 34; UC Bisceglie 33; Canosa 32; Orta Nova 31; San Severo, Real Siti 30; Foggia Incedit 18; Vigor Trani -1.

Manfredonia (dopo spareggio regionale col CD Gallipoli) promossa in Serie D; Foggia Incedit e Vigor Trani retrocesse (direttamente) in Promozione.

(foto: Coribello/SalentoSport)