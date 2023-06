ECCELLENZA – Playoff nazionali seconde: Agropoli vince, ma solo di misura, il CD Gallipoli è in Serie D

L’Asd Città di Gallipoli è promosso in Serie D. Nella finale di ritorno degli spareggi nazionali riservati alle seconde di Eccellenza, i giallorossi perdono per 2-1 sul campo dell’Agropoli, ma, in virtù del 4-1 conseguito al “Bianco” sette giorni fa, accede nel massimo campionato dilettantistico dalla porta di servizio.

La gara dell'”Antonio Carrano” di Santa Maria di Castellabate si è messa male per la squadra di Sandro Carrozza, che, al 30′, ha subito il gol dell’1-0 firmato da Salerno e, al 46′, anche il raddoppio locale ad opera di Infimo. A 15 minuti dalla fine, però, il gol di Perchaud, in mischia, ha spento le velleità di promozione dell’Agropoli, a cui sarebbe bastato segnare un altro gol, senza subirne, per vincere il confronto.

Pertanto, al Gallipoli riesce l’impresa portata a termine dal Martina un anno fa: accedere in Serie D attraverso la stretta porta dei playoff nazionali. Un risultato, alla fine, meritato per il Gallo, dominatore del girone B di Eccellenza pugliese e piegatosi solo ai calci di rigore nello spareggio promozione contro il Manfredonia, che incontrerà nella prossima stagione in Serie D.

Oltre a Città di Gallipoli e Manfredonia, la Puglia avrà, come rappresentanti, anche: Barletta, Casarano, Team Altamura, Martina, Fasano, Bitonto, Gravina e Fidelis Andria e, salvo ripescaggio, il Nardò.

(foto: l’esultanza del CD Gallipoli – ph Coribello/SalentoSport)