VOLLEY A3/m – Casarano, sarà Licchelli quinquies: “Sarà la stagione più difficile di tutte”

Anche per la prossima stagione, la quinta consecutiva, coach Fabrizio Licchelli dirigerà le operazioni della Leo Shoes Volley Casarano. Riconferma meritata dopo l’exploit di questa stagione, nella quale i rossazzurri hanno sfiorato la promozione in A2.

“Sono molto soddisfatto di proseguire questa collaborazione col Casarano Volley – le parole di Licchelli -. Ci si appresta ad affrontare la quinta stagione consecutiva insieme: un viaggio che ha visto un crescendo di risultati, frutto di una programmazione chiara e mirata. Dai due anni di Serie B condizionati dalla pandemia, dei quali, il primo sospeso quando eravamo al comando della classifica e, il secondo, culminato con la promozione in Serie A con una squadra totalmente rivoluzionata, ai due recenti campionati di Serie A terminati con una semifinale, il primo, ed un’incredibile finale, nell’ultimo appena terminato; ogni giorno è stato un continuo confrontarsi tra gli staff per capire insieme il percorso migliore per affrontare sotto l’aspetto tecnico, medico e organizzativo la stagione. Per questi risultati, credo sia doveroso un ringraziamento a tutti i protagonisti in campo e fuori dal campo, elementi indispensabili con i quali spero di avere ancora il piacere di collaborare. Ci si aspetta una stagione difficile, forse la più difficile di tutte le precedenti, perché sarà molto complicato migliorare, o, quantomeno, ripetere lo stradordinario risultato ottenuto di recente; ma, già da giorni, si sta lvorando strenuamente per costruire una squadra che possa continuare ad entusiasmare i sempre più numerosi appassionati, senza distrarsi da quella che deve essere una programmazione attenta e prudente. Chiedo ai nostri supporter (sponsor, amministratori, dirigenti, tifosi, appassionati), di continuare a sostenere questo progetto cauto ma ambizioso che, nei prossimi anni, sono certo, saprà regalare tante soddisfazioni”.