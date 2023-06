FEMMINILE – Lecce Women premiato a Montecatini per il “miglior progetto di sviluppo femminile”

Il Lecce Women ha vinto il prestigioso “Grassroots Awards” per “il miglior progetto di sviluppo femminile”, premio istituito dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc, presieduto da Vito Tisci.

Il Lecce Women che ha battuto Hellas Verona e Gualdo, tutte in nomination. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera al Palaterme di Montecatini (PT) davanti ad una platea di circa 3 mila persone. Hanno ritirato il premio Vera Indino, responsabile tecnico del club, e il capitano della prima squadra, Serena D’Amico.

«È un premio che condividiamo con Global Thinking Foundation – ha detto Indino, che ha ricevuto il premio dalle mani del presidente del Settore Giovanile e Scolastico, Vito Tisci, e del delegato regionale della Puglia, Antonio Quarto – che sostiene il nostro progetto grazie al quale sette giovani calciatrici hanno potuto iscriversi gratuitamente alla nostra Scuola Calcio e altre vinceranno dieci borse di studio del valore ciascuna di 500 euro per meriti sportivi e scolastici. Inoltre, d’intesa con Glt istituiamo dei corsi per rendere le ragazze consapevoli dell’importanza dell’indipendenza economica e di quanto sia difficile affrontare la violenza economica se non si studia e se non si ha un’idea di progetto futuro e culturale. I nostri corsi consentono anche di combattere il cyberbullismo».

(foto: il premio ricevuto a Montecatini)