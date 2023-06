LECCE – Trinchera tra tecnico e mercato: “La volontà è ripartire da Baroni. Falcone? Siamo in attesa”

Dopo il bilancio di fine stagione effettuato ieri, oggi nuova conferenza stampa in casa Lecce. Stavolta i protagonisti sono stati settore giovanile e mercato, con la seconda parte affidata al direttore sportivo Stefano Trinchera.

CHIAREZZA E OBIETTIVI. “Abbiamo chiuso un ciclo, le linee guida del club sono state tracciate, i punti oscuri sono stati chiariti. Serve continuare a lavorare per equilibrare l’esercizio finanziario. Alla luce di questo faccio una considerazione, tutti siamo sognatori ma spesso si usano termini eccessivi quando si parla di ambizione e competitività. Così si altera la nostra realtà. In queste conferenze è emersa più chiarezza, noi finora abbiamo fatto un percorso straordinario, l’ha detto Sticchi Damiani, il Lecce deve necessariamente avere un percorso straordinario, non pensiamo di poter essere ordinari per la nostra attività e per raggiungere obiettivi serve essere straordinari. Puntare sui giovani e creare patrimonio tecnico con sforzi disumani e capacità, intuizioni, idee, rapporti. C’è tanto dietro ma è giusto precisarlo. Noi siamo figli di questo territorio, quando si parla di ambizione è un’illusione. Noi dobbiamo tenere sempre come riferimento la nostra realtà altrimenti ci facciamo male. Per arrivare dove arriviamo facciamo qualcosa di incredibile, non per prenderci meriti. Lo ha ribadito il presidente e dobbiamo fare qualcosa di straordinario per centrare il riequilibrio finanziario e poi con calma ottenere obiettivi tecnici. Questa è la premessa. E’ giusto farla, da questo passiamo all’operatività”.

TECNICO. “Incontreremo Baroni a stretto giro e valuteremo un nuovo percorso insieme. E’ quello che noi vorremmo. Ci sarà un confronto totale con lui. Questa è l’introduzione rispetto alla nostra attività. Noi facciamo tante riflessioni figlie di un lavoro certosino, col mister abbiamo ottenuto una promozione e una salvezza. E’ giusto confrontarsi con il mister, se si è in linea si va con la continuità, ma certi temi vanno affrontati col diretto interessato. Abbiamo bisogno del confronto e capiremo se c’è piacere da parte di tutti e due. Per il Lecce la volontà c’è. Poi noi sappiamo, abbiamo un nostro modo di pensare sempre condiviso tra me e Corvino che ci porta in una strada, in una competenza. Il primo step riguarda Baroni, noi teniamo conto di ciò. Affronteremo questo con la volontà di proseguire. Se si è allineati si va avanti e teniamo conto di altre situazioni di cui facciamo tesoro della nostra competenza su quello che si potrebbe fare di diverso”.

RISCATTI. “Mi risulta che per Colombo il Milan abbia già esercitato il controriscatto. Per Falcone siamo in attesa di novità”.

DIFESA. “Il diritto di riscatto su Pongracic era fissato per il 31 maggio e non l’abbiamo esercitato, vedremo le mosse da fare. Non entro in merito sulla posizione di Pongracic. Non mettiamo al centro le nostre idee ma sappiamo cosa fare. Umtiti è stata una genialata del mercato estivo scorso grazie ai rapporti di Corvino con il Barcellona. Abbiamo portato in porto un’operazione di fantasia che è andata a buon fine. Oggi dopo questa fase di rilancio ha cambiato gli scenari, è impensabile riproporre l’idea Lecce, sia per lui sia per il Barcellona”.