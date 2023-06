LECCE – Scadenze contrattuali: il punto sulla rosa giallorossa al termine della stagione 2022-23

Con la stagione sportiva 2022-23 appena conclusa, facciamo il punto sulla situazione contrattuale dei calciatori del Lecce, includendo anche i ritorni per fine prestito.

PORTIERI

FALCONE (28 anni) – Prelevato a luglio 2022 dalla Sampdoria insieme ad Askildsen in prestito con diritto di riscatto per il Lecce e di controriscatto per il club ligure. Il Lecce ha esercitato il suo diritto di riscatto; la Sampdoria lo ha contro riscattato e lo riporterà a Genova (aggiornamento delle ore 15.50).

BLEVE (27) – Contratto in scadenza al 30 giugno 2023.

BRANCOLINI (21) – Contratto in scadenza al 30 giugno 2027.

—

DIFENSORI

BASCHIROTTO (26) – Contratto in scadenza al 30 giugno 2025 (con opzione di prolungamento di altri due anni).

CECCARONI (27) – Acquisito a titolo temporaneo dal Venezia nel gennaio scorso, con diritto di opzione. Scadenza contratto a giugno 2023, il Lecce non ha esercitato l’opzione.

ROMAGNOLI (33) – Acquisito a titolo definitivo, la scadenza del contratto non è nota.

DERMAKU (31) – Contratto in scadenza al 30 giugno 2024.

GALLO (23) – Contratto in scadenza al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione 2026-27.

GENDREY (23) – Contratto in scadenza al 30 giugno 2024.

LEMMENS (21) – Contratto in scadenza al 30 giugno 2023.

PEZZELLA (25) – Acquisito a titolo temporaneo dal Parma con diritto di riscatto, il Lecce non ha esercitato il suo diritto.

PONGRACIC (25) . Acquisito a titolo temporaneo dal Wolfsburg con diritto di riscatto, è scaduto il termine per esercitare tale diritto.

TUIA (33) – In scadenza al 30 giugno 2023.

UMTITI (29) – Prestito scaduto, ritorna al Barcellona.

CASSANDRO (23) – Contratto in scadenza al 30 giugno 2025 con opzione per altri due anni.

–

CENTROCAMPISTI

ASKILDSEN (21) – Identica situazione di Falcone, ma il Lecce non ha esercitato il diritto di riscatto.

BLIN (26) – Contratto in scadenza al 30 giugno 2025.

GONZALEZ (21) – Contratto in scadenza al 30 giugno 2027.

HELGASON (22) – Contratto in scadenza al 30 giugno 2025.

HJULMAND (24) – Contratto in scadenza al 30 giugno 2024.

MALEH (24) – Acquisito dal Lecce a titolo definitivo dalla Fiorentina (5,5 milioni di euro) per via della clausola automatica in caso di salvezza dei giallorossi. Scadenza contratto al 30 giugno 2027.

—

ATTACCANTI

BANDA (22) – Scadenza di contratto al 30 giugno 2026.

CEESAY (29) – Scadenza di contratto al 30 giugno 2024.

COLOMBO (21) – Riscattato dal Lecce, poi contro riscattato dal Milan, ove tornerà.

DI FRANCESCO (29) – Scadenza di contratto al 30 giugno 2025.

OUDIN (26) – Ingaggiato a titolo temporaneo del Bordeaux, ove ritornerà per fine prestito.

STREFEZZA (26) – Scadenza di contratto al 30 giugno 2025.

VOELKERLING PERSSON (20) – Scadenza di contratto al 30 giugno 2027.

—

ALTRI

LUCIONI (D, 35) – Ritornerà a Lecce dal Frosinone per fine prestito ma verrà girato ad un altro club, probabilmente il Palermo.

MONTERISI (D, 21) – Ritornerà a Lecce dal Frosinone per fine prestito.

PIERNO (C, 22) – Ritornerà a Lecce dalla Virtus Francavilla per fine prestito.

VIOLA (P, 19) – Ritornerà a Lecce dal Nardò per fine prestito.

BJORKENGREN (C, 24) – Ritornerà a Lecce dal Brescia per fine prestito. Scadenza contratto al 30 giugno 2023.

RODRIGUEZ (A, 21) – Ritornerà a Lecce dal Brescia per fine prestito. Scadenza contratto al 30 giugno 2023.

LISTKOWSKI (A, 25) – Ritornerà a Lecce dal Brescia per fine prestito. Scadenza contratto al 30 giugno 2023.

MILLI (A, 18) – Ritornerà a Lecce dal Cesena per fine prestito. Scadenza contratto al 30 giugno 2023.

MACRÌ (C, 20) – Ritornerà a Lecce dal Nardò per fine prestito. Scadenza contratto al 30 giugno 2023.

(foto: W. Falcone, ©Coribello-SalentoSport)