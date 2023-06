BEACH RUGBY – I BarBari baresi vincono la 16ª edizione della Salento Beach Cup

I BarBari di Bari si aggiudicano la 16esima edizione del Salento Beach Cup. Nel torneo disputato nel weekend sulla sabbia di Lido Onda Marina a Torre San Giovanni, marina di Ugento, la formazione barese ha avuto la meglio, in finale, sui napoletani Pirati di Nisida, mentre sul gradino più basso del podio si piazza il Salento Beach (in foto), vittorioso sui brindisini di Sant’Elia Rugby. Sei le compagini in gara: a completare il quadro, i trepuzzini del “Meglio Baccio” e i Salento Sharks.

L’evento è stato organizzato dall’Asd Salento Rugby di Aradeo, in collaborazione con Sport & Eventi Ugento e sotto l’egida della Federazione Rugby.

Nel prossimo weekend sono previste le tappe di Ravenna, Pesaro e Sassari e le Crazy Beach Cups di Marina di Ardea. Da qui partirà il “Vittoria for Women Tour” che si chiuderà a Torre San Giovanni. A Bari, infine, nel fine settimana, quarta giornata del Trofeo italiano Beach Rugby.