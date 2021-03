SERIE C/C – Virtus Francavilla in casa di Calabro. Ricco sabato di campionato con cinque anticipi: il programma

Ricco sabato di campionato nel girone C di Serie C con ben cinque anticipi. Si parte alle 12.30 con Catania-Teramo per poi proseguire alle ore 15 con un tris di sfide, tra cui Ternana-Bari, che vale una buona fetta di promozione, soprattutto in caso di vittoria o pareggio umbro, e Catanzaro-Virtus Francavilla.

Entrambe le squadre possono vantare il fatto di aver, in qualche modo, fermato la corsa della lanciatissima Ternana. Il Catanzaro di Antonio Calabro, poi, ha fatto il botto, riuscendo a infliggere all’undici di Cristiano di Lucarelli la prima sconfitta stagionale, a fine febbraio. La Virtus ci è riuscita nell’ultimo turno, bloccando la capolista sull’1-1. Ad ogni modo, non è un periodo prolifico per i biancazzurri che inseguono una vittoria che manca ormai dal 3 febbraio, 1-2 in casa della Vibonese. Poi sono arrivate solo sconfitte (5) e pareggi (3), facendo scivolare il club del presidente Antonio Magrì pericolosamente verso la zona arancione-rossa della classifica. Periodo di lieve appannamento anche per il Catanzaro dell’ex Calabro, che, dopo aver giustiziato Palermo a domicilio e Ternana in casa, ha perso, tra le mura amiche, con la vice capolista Avellino e ha impattato a reti bianche in quel di Teramo.

Questo il programma completo della trentesima giornata:

sab. ore 12.30

Catania-Teramo: Francesco Luciani di Roma 1 (Niedda-D’Elia; Madonia)

sab. ore 15

Monopoli-Avellino: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Teodori-Tinello; Di Graci)

Ternana-Bari: Luca Zufferli di Udine (Barone-Rinaldi; Cascone)

Catanzaro-Virtus Francavilla: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Garzelli-Santi; Acanfora)

sab. ore 17.30

Potenza-Vibonese: Matteo Gualtieri di Asti (Belsanti-Dentico; Fiero)

sab. ore 20

Paganese-Palermo: Claudio Panettella di Gallarate (Terenzio-Gualtieri; Ancora)

dom. ore 15

Juve Stabia-Turris: Stefano Nicolini di Brescia (Cortese-Poma; Pirrotta)

Foggia-Cavese: Ermes F. Cavaliere (Vitali-Salvalaglio Vigile)

Casertana-Bisceglie: Gabriele Scatena di Avezzano (Severino-Carrelli; Vingo)

(riposa Viterbese)

CLASSIFICA: Ternana 63 – Avellino 56 – Bari 52 – Catanzaro 45 – Catania 43 – Juve Stabia e Foggia 40 – Teramo 39 – Casertana 37 – Palermo 36 – Viterbese 34 – Monopoli 32 – Virtus Francavilla e Turris 31 – Potenza 27 – Vibonese 26 – Paganese 24 – Bisceglie 21 – Cavese 16.

(foto: ©SalentoSport/Coribello)