SERIE D/H – Taranto, occasione per allungare. Casarano, c’è l’esordio di Orlandi in panchina: il programma dei recuperi

In una domenica insolita, con sole tre partite da giocare, potrebbero essere decise le sorti del girone H di Serie D. Quello che doveva essere un weekend senza impegni, vista la pausa prevista dal calendario, diventa uno snodo importante per la stagione. Alle 14.30 di domani si recupereranno altre tre gare precedentemente slittate per il solito motivo.

Il Taranto, attuale capoclassifica, va a Portici con l’obiettivo di conquistare tre punti che sarebbero pesantissimi. Gli ionici, vincendo, potrebbero allungare sulle altre, in attesa di scoprire il risultato di Casarano-Sorrento. I biancazzurri chiudono la classifica e vivono un periodo critico, avendo portato a casa solo due pareggi nelle ultime sette partite.

Torna in campo il Casarano, che affronterà il Sorrento al “Capozza”. Si tratta dell’esordio per mister Nevio Orlandi, sostituto dell’esonerato Vincenzo Feola. Anche i costieri arrivano da un cambio in panchina: il tecnico La Scala ha esordito con la vittoria sulla Puteolana, interrompendo una serie rossa di quattro sconfitte di fila.

L’ultimo incontro della domenica è quello tra Gravina e Brindisi. Entrambe le compagini in questo match si giocano una fetta importante di salvezza. Mercoledì, i murgiani, dopo 45 giorni di inattività, hanno fermato il Picerno sullo zero a zero. Gli adriatici sono in piena crisi, sia di prestazioni che di risultati.

Il programma e le designazioni:

dom. ore 14.30 – 12ª GIORNATA

PORTICI-TARANTO: Alessandro Negrelli di Finale Emilia (Giannetti-Alfieri)

dom. ore 14.30 – 15ª GIORNATA

CASARANO-SORRENTO: Claudio Campobasso di Formia (Marchese-Fiore)

dom. ore 14.30 – 18ª GIORNATA

GRAVINA-BRINDISI: Michele Molinaroli (Gigliotti-Varano)

_

CLASSIFICA: Taranto** 35 – Lavello*, F. Andria e Nardò 34 – Casarano*** e Az Picerno* 33 – Bitonto** 29 – T. Altamura****, Molfetta*** e Sorrento** 27– A. Cerignola 25 – Aversa* 24 – Fasano 20 – Brindisi** e Francavilla 19 – Portici***, Puteolana* e Gravina***** 15

*= una partita in meno