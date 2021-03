LECCE – Ricordi, auspici e progetti: parola a ‘Re David’ Di Michele: “Un legame particolare con quei colori. Pronto per una panchina senior”

Domani al Via Del Mare si affronteranno Lecce e Chievo Verona in quello che si preannuncia di fatto uno dei big match della 28esima giornata di Serie B e probabilmente di vitale importanza soprattutto per gli uomini di Corini, attesi da un ciclo di scontri diretti che diranno molto sulle ambizioni giallorosse.

Ad analizzare il match in esclusiva per i nostri microfoni, è il doppio ex David Di Michele, autore di 22 gol in 71 presenze con la maglia giallorossa, tra il 2010 ed il 2012 e passato poi proprio al Chievo nell’annata 2012-13. Tra l’altro, fu Re David a strappare il pareggio, all’ultimo respiro, in Lecce-Chievo 2-2 del gennaio 2012. Ecco il pensiero dell’attuale allenatore dell’Under 17 del Frosinone.

IL CHIEVO PUÒ FAR MALE – “Per il Lecce sarà una partita difficile. Il Chievo è una squadra che sta facendo molto bene sia in casa che fuori casa, con giocatori che possono sempre mettere in difficoltà. I giallorossi dovranno stare molto attenti, perchè si tratta di uno scontro diretto importante, soprattutto ora che gli uomini di Corini stanno cercando di recuperare la strada persa nei primi mesi. Ora serve continuità di risultati, ma occhio, perchè il Chievo potrebbe fare del male“.

CONTINUITÀ – “Sicuramente a Mancosu e compagni è mancata continuità di risultati. La squadra ha accusato un po’ di stanchezza, che di fatto ha portato ad una flessione, che ovviamente può capitare a tutti in una stagione. Ora la squadra si sta riprendendo molto bene, speriamo che continuino fino alla fine ad incanalare vittorie su vittorie“.

I TOP 3 DELLA B – “Possiamo dire che ci sono tanti giocatori che hanno impressionato in B. Uno è Tutino, calciatore che secondo me ha grandissime qualità. Coda, che è quello che sta facendo meglio di tutti a Lecce, ed infine Mancuso, un giocatore che fino ad un paio d’anni giocava in C, ed ora è riuscito a ritagliarsi grande spazio in B, portando l’Empoli sempre più in alto”.

LOTTA CODA-MANCUSO – “Credo che anche per lo scettro di capocannoniere sarà una bella lotta, perchè sono in tanti a giocarsela. Se devo fare due nomi dico Coda e Mancuso, senza nulla togliere agli altri, ma vedo loro come favoriti”.

LECCE, EMPOLI E UNA SORPRESA – “Il mio augurio di cuore è quello che il Lecce riesca a tornare in Serie A. Oltre ai giallorossi dico anche Empoli, e poi la terza penso possa essere una sorpresa, che ora non saprei quale possa essere, ma Lecce ed Empoli su tutte”.

FROSINONE E IL GRANDE SALTO – “Qui ho fatto due anni bellissimi. Quest’anno, purtroppo, l’annata è stata interrotta dal Covid ma è stata un’esperienza bellissima ed è stato un peccato non poterla continuare. C’è dispiacere per i ragazzi che non solo hanno perso mezzo anno nella scorsa stagione, ma ne hanno perso uno intero in questa. Dispiace perchè per loro è l’età importante per fare il salto, perdere un anno così non è bello. Per quanto mi riguarda, spero di poter ricevere qualche proposta importante per cominciare la carriera coi grandi. Ho fatto un bel percorso coi giovani, ora vorrei concentrarmi per fare il salto di qualità e guidare una prima squadra“.

SALUTO AI TIFOSI – “Faccio un grande saluto a Lecce ed alla tifoseria giallorossa, per tutto quello che è stato il mio passato con questi colori; è stata una grandissima avventura vissuta insieme. Per quanto mi riguarda vi è un legame davvero particolare nei loro confronti, che è nato piano piano. Sono arrivato a Lecce in punta di piedi e con tanti punti interrogativi, ma con il passare del tempo questi punti interrogativi sono scomparsi. Il bello di questa storia è proprio questo, ma non tanto per quanto io abbia dato a questa piazza, quanto per quello che la piazza ed i tifosi hanno dato a me. Ricorderò per sempre la retrocessione a Verona contro il Chievo. Per la prima volta in Italia ho visto una squadra retrocessa, essere acclamata ed applaudita dai propri tifosi, una cosa impensabile“.

(foto: D. Di Michele, archivio – ©SalentoSport/P. D’Ambra)