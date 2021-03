SERIE C/C – Contagi e rinvii per Monopoli e Foggia. Virtus Francavilla, trasferta ad Avellino: il programma della 33ª

Con i due anticipi odierni parte nel pomeriggio la 33esima giornata del girone C di Serie C, monca per via dei due rinvii, causa Covid, di Monopoli-Casertana e Palermo-Foggia.

Per la Virtus Francavilla, rinvigorita dal successo colto a Teramo all’esordio, sulla panchina biancazzurra, di mister Alberto Colombo, c’è la difficilissima trasferta di Avellino, secondo in classifica a 15 punti dalla Ternana e reduce dal ko di Catania ma già battuto nella gara d’andata a Francavilla per 1-0, con gol di Vazquez. Dirigerà la sfida il signor Cavaliere della sezione di Paola.

Il programma completo della 14esima di ritorno:

sab. ore 15

Cavese-Catania: Paolo Bitonti di Bologna (Catucci-Cravotta; Maranesi)

—

sab. ore 17.30

Bari-Paganese: Mattia Caldera di Como (Monaco-Dell’Arciprete; Milone)

—

dom. ore 12.30

Vibonese-Teramo: Michele Giordano di Novara (Buonocore-Pragliola; Mucera)

—

dom. ore 15

Avellino-Virtus Francavilla: Ermes F. Cavaliere di Paola (Meocci-Lencioni; Vigile)

Bisceglie-Ternana: Federico Longo di Paola (Ciancaglini-Piazzini; Turrini)

Viterbese-Potenza: Enrico Maggio di Lodi (Montagnani-Somma; Collu)

—

dom. ore 17.30

Turris-Catanzaro: Luca Angelucci di Foligno (Zampese-Abruzzese; Natilla)

—

Rinviate a data da destinarsi Monopoli-Casertana (su richiesta del Monopoli) e Palermo-Foggia (su richiesta del Foggia)

(riposa Juve Stabia)

—

CLASSIFICA: Ternana 75 – Avellino 60 – Catanzaro 54 – Bari 53 – Juve Stabia 49 – Foggia 47 – Catania 46 – Teramo 42 – Casertana 41 – Palermo 39 – Viterbese 35 – Monopoli, Virtus Francavilla e Turris 34 – Potenza 31 – Vibonese 28 – Paganese 27 – Bisceglie 24 – Cavese 16.

(foto: un’immagine della gara d’andata tra Virtus e Avellino – ©Di Campi)