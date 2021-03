SERIE D/H – Stop & go del calendario dal 25 aprile? Taranto, occasione per l’allungo: il programma della 23ª

Troppe gare da recuperare in Serie D. E allora, il Dipartimento Interregionale, comunica che “a partire dal 25 aprile p.v., il Dipartimento si riserva di sospendere temporaneamente la programmazione delle gare come da calendario, al fine di assicurare che la fase finale del campionato, per quanto possibile tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria, si svolga in condizioni di parità tra le società partecipanti e, di conseguenza, sarà privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati. Per tali gironi sarà pubblicato il calendario dei recuperi e quello del prosieguo del campionato; per gli altri gironi, invece, l’attività proseguirà regolarmente secondo il calendario già pubblicato”.

Intanto, domani prende il via una 23esima giornata di campionato quasi al completo: Nardò–Casarano, infatti, è stata rinviata per la positività di alcuni atleti granata.

Torna finalmente in campo l’Altamura, dopo un mese di stop. I biancorossi andranno in Campania per sfidare il Sorrento. Derby al “Fanuzzi” tra la caplista Taranto e il Brindisi, reduce dalla brutta sconfitta di Portici e con una classifica sempre più problematica. Per la squadra di Giuseppe Laterza c’è la ghiotta opportunità per provare ad allungare il passo sul Casarano, in pausa forzata.

La terza in classifica, il Lavello, giocherà contro il Cerignola. I dauni sono a metà classifica e potrebbero archiviare la pratica salvezza. I gialloblù sono alla ricerca della quarta vittoria consecutiva che permetterebbe agli uomini di Zeman di rimanere incollati a Taranto e Casarano. Il Picerno ospiterà il Molfetta che, nonostante la sconfitta dello “Iacovone”, ha fatto vedere di essere in un periodo più che positivo. Il Bitonto, dopo due sconfitte consecutive, è a caccia di riscatto contro il Francavilla dello squalificato Lazic.

Sfida importante in chiave salvezza per Gravina e Portici. La Fidelis andrà in casa dell’ultima in classifica, la Puteolana Chiude il turno l’altro incontro che potrebbe risultare decisivo per la corsa alla salvezza, quello tra Aversa e Fasano. Da domani entrerà in vigore l’orario estivo: fischio d’inizio alle ore 15.

Il programma e le designazioni della ventitreesima giornata di campionato:

dom ore 15

CERIGNOLA-LAVELLO: Carlo Virgilio di Agrigento (Vitale-Potrella)

PICERNO-MOLFETTA: Graziella Pirriatore di Bologna (Balbo-Aletta)

BITONTO-FRANCAVILLA: Federico Muccignato di Pordenone (Librale-Marrazzo)

BRINDISI-TARANTO: Fabio Rosario Luongo (Gambino-Pelosi)

GRAVINA-PORTICI: Michele Pasculli (D’Alessandris-Granata)

PUTEOLANA-ANDRIA: Andrea Terribile (Papa-Milillo)

AVERSA-FASANO: Simone Gauzolino di Torino (Capasso-Spoletini)

SORRENTO-ALTAMURA: Ferdinando Emanuele Toro di Catania (Giacomini-Pasqualetto)

CASARANO-NARDÒ: Rinviata a data da destinarsi

CLASSIFICA: Taranto 42 – Casarano* 40 – Lavello* 37 – F. Andria 35 – AZ Picerno* e Nardò* 34 – Molfetta** 33 – Sorrento 30 – Bitonto** 29 – A. Cerignola 28 – T. Altamura***** 27 – Real Aversa** 24 – Brindisi* 23 – Fasano 21 – Francavilla 20 – Portici 18 – Gravina**** 16 – Puteolana**15.

*= una partita in meno

(foto ©SalentoSport/Coribello)