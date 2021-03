VOLLEY A3/m – Galatina, in campo contro Aurispa Libellula Lecce ma con un occhio a Pineto

Sarò il derby salentino tra Efficienza Energia Galatina e Aurispa Libellula Lecce a chiudere la regular season nel girone Blu di Serie A3 maschile di volley, domani pomeriggio.

Una vittoria piena, per Galatina, potrebbe valere il primato in solitudine se Pineto, nello scontro diretto col Grottazzolina, dovesse imporsi per 3-0 o 3-1, ma anche con un 3-2. In quest’ultima ipotesi, il Galatina e il Grottazzolina andrebbero ex-aequo a 52 punti, ma i salentini sarebbero primi per il maggior numero di incontri vinti. Al contrario, il colpo esterno del Grottazzolina, con qualsiasi punteggio, renderebbe inutile una eventuale vittoria di Galatina, che, comunque, terrebbe a distanza Tuscania dal secondo posto.

Calcoli aritmetici che non possono tener conto di componenti psicologiche e motivazionali che giocano un ruolo importantissimo nel rendimento del singolo atleta, influenzando anche quello del gruppo.

Per Galatina, quindi, non ci dovranno essere pause o cali di attenzione, come nella gara d’andata: Aurispa Libellula scenderà in campo con il coltello fra i denti per mantenere quella decima posizione (20 punti) che gli garantirà la disputa dei playoff, sentendo però sul collo il fiato del sestetto di Ottaviano (20 punti) che insegue con il peggior quoziente set.

La squadra di mister Denora viene da un’ottima prestazione (3-0) fornita contro Modica e vorrà ripetersi presentando la formazione titolare formata dalla diagonale Longo-Stabrawa, dai laterali Disabato e Capelli e dai centrali Agrusti e Rau.

Galatina si presenterà al PalaIngrosso di Taviano con Parisi in opposizione diagonale con Giannotti, con Lotito e Maiorana di banda, Elia e Musardo al centro e Torchia a registrare la difesa.

Le riprese televisive della gara, in streaming sul canale Legavolley.tv, verranno diffuse con inizio alle ore 18 di domenica 28 marzo.

(fonte: Ufficio Stampa Olimpia Sbv Galatina – foto: ©Pignatelli)