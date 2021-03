LECCE – Primavera coraggiosa e sfortunata, è pari interno con il Benevento

Niente da fare per il Lecce Primavera di Vito Grieco, bloccato sul 2-2 dai pari età del Benevento. Un pari sofferto nonostante il match giocato quasi interamente in superiorità numerica, che fa ben sperare per la doppia rimonta ma dispiace viste le tante occasioni fallite. Niente distacco ricucito sul Pescara capolista, dunque, ma quantomeno i sanniti quarti sono tenuti a distanza.

La prima occasione del match è per il Lecce: al 4′ Monterisi lancia in profondità Burnete, stoppato in extremis dall’uscita provvidenziale di Lucatelli. Il primo tentativo in porta degli ospiti al settimo vale però subito il vantaggio con Garofalo, che approfitta di una palla vagante in area sannita e, con una grande girata al volo, lascia impietrito Borbei. La reazione c’è e due minuti dopo vola Felici sulla destra, diagonale potentissimo e altra prodezza di Lucatelli che in due tempi la blocca. Al 13′ il Benevento resta in dieci: l’arbitro non fischia un presunto fallo a Di Serio che reagisce con una dura espressione colta dal signor Carrione, costretto ad estrarre il rosso diretto. Al quarto d’ora clamoroso gol mangiato da Ciucci che manda alto di testa il corner di Maselli a un metro dalla porta beneventana. Nella mezz’ora successiva i salentini attaccano ma gli ospiti si difendono bene e ripartono con Thiam Pape che fallisce ben tre occasioni in ripartenza. Nell’ultimo dei due minuti di recupero Il Lecce pareggia: grande azione verticale sull’asse Monterisi-Schirone-Maselli, ed il regista giallorosso batte Lucatelli con un grande diagonale di destro.

Nella ripresa cinque giri di lancette e clamorosa doppia opportunità per i giallorossi. Ortisi si libera benissimo in area e, di mancino, coglie in pieno il palo. Sulla ribattuta Burnete deve solo appoggiare in rete, ma il suo diagonale è sfiorato quanto basta da Pastina per vedere la palla deviata in corner. Al 61′ corner per il Lecce e Felici devia sul secondo palo, trovando la deviazione di Lucatelli. Minuto 64 e Benevento a sorpresa in vantaggio con una strepitosa punizione di Pastina che si insacca sotto l’incrocio. Subito dopo cross di Trezza dalla sinistra, Burnete impatta benissimo di testa e la palla si perde al lato per una questione di millimetri. Al 72′ Borbei evita il tris ospite salvando su Sorrentino. Una parata provvidenziale, perché al 79′ arriva il pari con un missile al volo di Ortisi che la riprende. Nel finale non succede più nulla ed è pareggio.

IL TABELLINO:

Lecce-Benevento 2-2

Reti: 7′ Garofalo (B), 45+2′ Maselli (L), 64′ Pastina (B), 79′ Ortisi (L)

Lecce (4-2-3-1): Borbei; Lemmens, Monterisi, Ciucci, Hasic (46′ Ortisi); Maselli, Vulturar (8′ Schirone, 57′ Trezza); Felici, Berg (85′ Ancora), Macrì; Burnete. A disposizione: Cultraro, Pani, Pascalau, Grave, Secansky, Mancarella, Travaglini, Inguscio. Allenatore: Grieco.

Benevento (4-3-3): Lucatelli; Perilingieri, Pastina, Talia, Todisco; Alfieri (57′ Strazzullo), Sanogo, Masella; Thiam Pape (68′ Sorrentino), Di Serio, Garofalo. A disposizione: Quartarone, Barilotti, De Francesco, Onda, Gennarelli, Agnello, Giampaolo. Allenatore: Romaniello.

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia (Di Giacinto-Basile).

Note: Ammoniti: Alfieri (B). Espulsi: al 13′ Di Serio (B) per proteste. Recupero: pt 2′, st 4′.

(foto: S. Maselli, archivio ©SalentoSport/Coribello)