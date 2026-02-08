CASARANO – Vittoria di carattere, Sorrento piegato con autorità. Di Bari: “Ero certo che il momentaccio sarebbe passato”

Contro il Sorrento il Casarano ritrova la vittoria, la prima del nuovo anno, e lo fa con una prestazione convincente sotto ogni punto di vista. Successo meritato per i rossazzurri, capaci di disputare una gara intensa, determinata e sempre sotto controllo per tutta la durata dell’incontro. Non era stata semplice la vigilia per mister Vito Di Bari, costretto a fare i conti con ben otto assenze tra squalifiche e infortuni. Nonostante l’emergenza, il tecnico ha saputo ridisegnare la squadra con intelligenza, ottenendo risposte eccellenti dal gruppo.

Il Casarano ha mostrato compattezza, ordine tattico e qualità di manovra, concedendo pochissimo al Sorrento. In difesa spazio dal primo minuto al nuovo arrivato Bachini, mentre a centrocampo Versienti, autore anche del gol e migliore in campo, ha brillato insieme a D’Alena, preciso in cabina di regia, e Ferrara, trascinatore instancabile. Chiricò ha interpretato un ruolo più tattico, mentre in avanti Leonetti e il neo acquisto Santarcangelo hanno garantito presenza e pericolosità, con quest’ultimo protagonista di una prova eccellente.

Nel primo tempo il Sorrento ha provato a resistere, rendendosi pericoloso solo nel recupero, mentre il Casarano ha costruito numerose occasioni senza però sbloccare il risultato. Nella ripresa, dopo appena due minuti, Giraudo ha portato in vantaggio i suoi sfruttando un assist di Ferrara. Spinto dal pubblico, il Casarano ha continuato a gestire il match trovando il raddoppio con Versienti, servito dal giovane Cerbone. Nel finale spazio anche ai classe 2007 Cerbone, Palumbo e Martina, segnale importante per il futuro oltre che per una vittoria preziosa in chiave classifica. Il Casarano, dunque, ritorna a festeggiare i tre punti che mancavano dal 21 dicembre (1-0 all’Altamura) e si conferma in zona playoff con 33 punti al pari della stessa Altamura.

A fine gara soddisfatto mister Di Bari: «Fa piacere tornare a vincere. Ero certo che il momento difficile sarebbe passato, ma restiamo cauti perché stiamo ritrovando la condizione. Sono contento della prova di tutta la squadra: la difesa ha concesso pochissimo, dominando l’avversario. Bachini, arrivato da pochi giorni, si è inserito subito con personalità. Ora pensiamo alla prossima sfida: martedì ci attende una gara difficile sul campo della Salernitana, che dovremo preparare con grande determinazione». (Nuovo Quotidiano di Puglia)

Settimana piena per la Serie C. Dopo il match di ieri, il Casarano ritornerà in campo martedì sera sul campo della Salernitana per poi chiudere il trittico campano ospitando sabato la Casertana al “Capozza”.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

sabato 07/02/2026, ore 14.30

Serie C/C 2025/26, giornata 25

CASARANO-SORRENTO 2-0

RETI: 2′ st Giraudo, 26′ st Versienti

CASARANO (4-3-1-2): Bacchin; Bachini, Gyamfi, Mercadante, Giraudo (44′ st Gega); Versienti 836′ st Cajazzo), D’Alena (17′ st Palumbo), Ferrara; Chiricò; Leonetti (17′ st Cerbone), Santarcangelo (44′ st Martina). All. Di Bari.

SORRENTO (3-4-3): Del Sorbo; Solcia, Portanova, Colombini (36′ st Milan); Cangianiello (30′ st Bernabeo), Capezzi (30′ st Potenza), Cuccurullo, Crecco; Ricci, Esposito, Sabbatani. All. Serpini.

ARBITRO: D’Eusanio di Faenza.

