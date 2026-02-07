LECCE – I convocati da mister Di Francesco per la sfida all’Udinese
Mister Eusebio Di Francesco ha scelto i suoi uomini per Lecce-Udinese. Nella lista dei convocati non compaiono Perez, Berisha, Camarda e i due Primavera Gorter e Kovac. Stulic è regolarmente inserito nell’elenco.
PORTIERI
30. Falcone
1. Früchtl
32. Samooja
DIFENSORI
25. Gallo
4. Gaspar
18. Jean
3. Ndaba
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
29. Coulibaly
8. Fofana
16. Gandelman
14. Helgason
36. Marchwiński
79. Ngom
20. Ramadani
6. Sala
ATTACCANTI
19. Banda
99. Cheddira
11. N’Dri
50. Pierotti
23. Sottil
9. Štulić