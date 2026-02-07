LECCE – I convocati da mister Di Francesco per la sfida all’Udinese

Mister Eusebio Di Francesco ha scelto i suoi uomini per Lecce-Udinese. Nella lista dei convocati non compaiono Perez, Berisha, Camarda e i due Primavera Gorter e Kovac. Stulic è regolarmente inserito nell’elenco.

PORTIERI

30. Falcone

1. Früchtl

32. Samooja

DIFENSORI

25. Gallo

4. Gaspar

18. Jean

3. Ndaba

5. Siebert

44. Tiago Gabriel

17. Veiga

CENTROCAMPISTI

29. Coulibaly

8. Fofana

16. Gandelman

14. Helgason

36. Marchwiński

79. Ngom

20. Ramadani

6. Sala

ATTACCANTI

19. Banda

99. Cheddira

11. N’Dri

50. Pierotti

23. Sottil

9. Štulić