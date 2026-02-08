GIOVANILI – Presentata l’edizione pugliese del Torneo delle Regioni

La Puglia torna protagonista del calcio giovanile nazionale con la presentazione ufficiale della 62ª edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11, la più storica e prestigiosa manifestazione dedicata al movimento dilettantistico. L’evento, ospitato ieri nello Spazio Agorà del Consiglio Regionale, a Bari, ha dato il via al percorso che dal 27 marzo al 3 aprile 2026 riporterà il torneo in Puglia dopo 38 anni.

Illustrato il programma: circa 150 partite su 19 campi in erba artificiale coinvolgeranno le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, toccando numerosi comuni da Acquaviva delle Fonti a Gallipoli. Un’organizzazione diffusa che valorizza sport, territorio e comunità.

Alla presentazione erano presenti il Presidente della Regione Antonio Decaro, il Presidente FIGC Gabriele Gravina, il Presidente LND Giancarlo Abete, il Presidente LND Puglia Vito Tisci e il Presidente CONI Puglia Angelo Giliberto, oltre a rappresentanti istituzionali locali.

Tisci ha evidenziato come il torneo rappresenti un grande riconoscimento per il lavoro svolto in Puglia e un’opportunità per lasciare un’eredità concreta in termini di infrastrutture, formazione e sostenibilità, definendolo una grande festa del calcio giovanile.

Abete ha ricordato la missione sociale del calcio dilettantistico, sottolineando il valore delle comunità e dei territori. Gravina ha definito il Torneo delle Regioni “l’Olimpiade del calcio dilettantistico”, evidenziandone il valore educativo e umano. Giliberto ha elogiato la sinergia tra istituzioni sportive e Regione.

Il presidente Decaro ha parlato di evento sportivo e turistico capace di valorizzare borghi e territori, mentre il vicesindaco metropolitano Giuseppe Giulitto ha richiamato i valori di passione, sport e formazione.

Presentati anche gli eventi collaterali: la partecipazione del Torneo delle Regioni al Carnevale di Putignano, la mascotte Gallo Cucù e la cerimonia inaugurale del 27 marzo alle Grotte di Castellana. La Puglia si prepara così a ospitare un’edizione destinata a lasciare un segno nel calcio dilettantistico italiano.