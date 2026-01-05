CASARANO – Trapani fa bottino pieno con Stauciuc, Di Bari: “Dobbiamo essere più cinici, non si possono prendere gol così…”

In un contesto tutt’altro che ideale per disputare una gara di calcio, tra proteste, tensioni diffuse, striscioni e cori indirizzati contro il presidente locale Antonini, il Casarano esce sconfitto nel finale sul campo del Trapani. I rossazzurri, forse distratti dal clima in cui si è disputata la partita, sono apparsi sotto tono e si sono lasciato sorprendere dal neo arrivato Stauciuc, ex Matino e Brindisi.

È il Casarano a dimostrare, per primo, di voler fare la partita: gestisce il possesso, riparte con ordine ma fatica a trovare il varco giusto. L’occasione più nitida capita però a Fischnaller, favorito da un grave errore della retroguardia ospite, ma Bacchin è attento e devia in corner. Il Casarano mantiene un atteggiamento propositivo, senza chiudersi, sfruttando la vivacità di Chiricò, autentica spina nel fianco della difesa granata. Il Trapani risponde con tentativi di Celeghin e Salines, mentre sul fronte opposto Ferrara si rende pericoloso in due occasioni, trovando in una Galeotti pronto a negargli il gol.

La ripresa si apre con un’opportunità per parte: Fischnaller impegna ancora Bacchin, puntuale nella risposta, mentre Di Dio, defilato sulla sinistra, esita davanti a Galeotti e viene recuperato da Salines, che salva in angolo. A cambiare l’inerzia della gara ci pensa Aronica con le sostituzioni: Benedetti e Stauciuc prendono il posto di Nicoli e Grandolfo e si rivelano decisivi. Il centravanti rumeno, arrivato dal Fasano, nei pochi minuti a disposizione non solo realizza la rete della vittoria, ma dimostra personalità e capacità di giocare per la squadra. Al 34’ il gol che decide il match: da un corner battuto corto, Benedetti crossa dalla sinistra e Stauciuc svetta al centro dell’area, colpendo di testa e superando Bacchin. Un debutto da sogno per l’attaccante rumeno. Nel finale il Casarano si sbilancia alla ricerca del pareggio, ma non riesce a impensierire seriamente Galeotti. Il Trapani, invece, prova a colpire in contropiede, sprecando un paio di occasioni per chiudere definitivamente la gara. I granata tremano nel finale ma falliscono anche il possibile 2-0 con Fischnaller. Al triplice fischio arrivano però tre punti preziosi per i siciliani, utili a restituire un minimo di serenità a un ambiente inevitabilmente proiettato verso le decisioni attese dopo il doppio deferimento inflitto alla società.

Per il Casarano resta il rammarico per una domenica che avrebbe potuto raccontare un esito diverso. La squadra ha tenuto testa al Trapani giocando alla pari, ma sono mancate due componenti fondamentali: la capacità di isolarsi da un clima fortemente ostile verso il presidente Antonini e, soprattutto, la determinazione necessaria per affondare il colpo quando, in particolare nel primo tempo, se ne presentavano le condizioni. Domenica 11 alle 12.30, al “Capozza” il Casarano se la vedrà coi giovani dell’Atalanta.

Negli spogliatoi, mister Vito Di Bari esprime tutto il suo malcontento: “Fa rabbia il modo con cui abbiamo subito il gol, in C non è possibile prendere gol su corner a causa di una distrazione. Potevamo segnare in almeno cinque o sei occasioni, purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle, dobbiamo essere più cinici. Noi giochiamo a viso aperto ed è normale concedere qualcosa, il problema è segnare quando si arriva sotto porta, bisogna essere più cattivi. Mercato? In settimana arriverà qualche rinforzo”. (Nuovo Quotidiano di Puglia)

—

IL TABELLINO

Trapani, stadio “Polisportivo Provinciale”

domenica 04.01.2026, ore 17.30

Serie C/C 2025/26, giornata 20

TRAPANI-CASARANO 1-0

RETI: 34′ st Stauciuc

TRAPANI (4-3-2-1): Galeotti; Salines, Motoc, Nicoli (24′ st Stramaccioni), Giron; Kirwan, Celeghin, Di Noia (28′ st Marcolini); Fischnaller, Palmieri (28′ st Benedetti); Grandolfo (24′ st Stauciuc). All. Aronica.

CASARANO (3-4-2-1): Bacchin; Gyamfi, Gega (37′ st Negro), Lulic; Cajazzo (30′ st Zanaboni), Logoluso, Maiello (39′ st D’Alena), Di Dio (37′ sT Versienti); Chiricò, Ferrara; Perez. All. Di Bari.

ARBITRO: Di Mario di Ciampino.

RISULTATI E CLASSIFICA