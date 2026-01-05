NARDÒ – Impresa granata, D’Anna firma il successo sul campo della Paganese capolista

Il Nardò di Fabio De Sanzo espugna il “Marcello Torre” di Pagani in pieno recupero, superando una Paganese generosa ma spesso frenata dall’ottima organizzazione dei neritini. A decidere la sfida è D’Anna, tra i migliori in campo insieme ad Addae, autore del gol che regala ai salentini tre punti pesantissimi su un campo difficile. Il Toro allunga così la super-striscia di risultati utili consecutivi a dieci.

L’avvio è di marca azzurrostellata: al 4’ Labriola, su assist di Negro, impegna l’ex Galli. La risposta del Nardò arriva al 12’ con D’Anna che, approfittando di un errore difensivo, calcia dal limite costringendo Gallo alla deviazione in angolo. Al 15’ è Costanzo a rendersi pericoloso di testa, ma Galli risponde presente. La gara è equilibrata e tattica, con Pierce e Addae a dominare il centrocampo. La Paganese ha una buona chance al 28’ con Negro che spreca da posizione favorevole. D’Anna continua a creare problemi alla difesa locale, mentre Galli salva ancora su Costanzo poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa i padroni di casa spingono, ma il Nardò si difende con ordine. Al 73’ D’Anna fallisce clamorosamente il vantaggio, sfiorato anche un minuto dopo con una girata al volo. Nel finale succede di tutto: al 91’ un errore di Gatto avvia il contropiede decisivo del Nardò, finalizzato da D’Anna sotto porta. Al 94’ la Paganese ha l’ultima occasione per pareggiare, ma Pierce spreca.

Grande soddisfazione per De Sanzo nel post gara: «Contro la prima in classifica ci siamo superati. È una vittoria di mentalità, cuore e sacrificio. Questa squadra non molla mai». Un successo che rafforza convinzioni e ambizioni del Nardò, ma il tecnico invita a restare umili e concentrati. A partire dal match di domenica prossima quando al “Giovanni Paolo II” arriverà il forte Martina, vice capolista del raggruppamento H.

—

IL TABELLINO

Pagani (SA), stadio “M. Torre”

domenica 04.01.2026, ore 15

Serie D/H 2025/26, giornata 18

PAGANESE-NARDÒ 0-1

RETI: 46′ st D’Anna

PAGANESE (4-3-3): Gallo; Piga, De Nova, Isufi, Di Biagio; Pierce, Labriola, Mancino (39′ st Gatto); Costanzo (12′ st Pierdomenico), Negro (28′ st La Monica), Lombardi (12′ st Faella). All. Novelli.

NARDÒ (3-4-1-2): Galli; Fornasier, Gigliotti, Addae; Minerva, De Luca (39′ st Camara), Risolo, Elia (41′ st Calderoni), Tursi; Garnica, D’Anna. All. De Sanzo.

ARBITRO: Costa di Busto Arsizio.

