ECCELLENZA – Bisceglie e Brindisi ok, Racale ferma il Canosa. Volano Maglie e Taurisano, caos Taranto: i tabellini

Il Novoli fa soffrire il Bisceglie capolista sino ai minuti di recupero, prima che i nerazzurrostellati trovino il gol del 2-3 e 2-4 forti di un uomo in più. Quarta vittoria di fila per la prima della classe. Risponde a tono l’ancora imbattuto Brindisi che rifila tre reti al Brilla Campi e mantiene le distanze dalla vetta. Cade clamorosamente il Canosa a Racale che si conferma frena-grandi: al “Basurto”, Bisceglie, Brindisi e Taranto hanno solo pareggiato, mentre la squadra di De Candia torna a casa con un pugno di mosche in mano, battuta da un gol di Galan a fine primo tempo. Caos in casa Taranto: a fine partita il ds Pagni esonera mister Panarelli; qualche ora dopo, il numero uno della società, Vito Ladisa, ufficializza il suo disimpegno dal club per motivi personali e lavorativi, affidandolo a fratello, nipote e figlio. In nottata, il club ionico assicura che non è in atto alcun disimpegno della proprietà.

Comincia male l’avventura di Daniele Marino sulla panchina del Galatina che fu di Alessandro Longo: sconfitta per 4-0 sul campo dell’Unione Calcio e terza sconfitta consecutiva. Corre forte il Maglie che dilaga a Gallipoli infilando la quinta vittoria in serie e portandosi a ridosso della quinta posizione. Successo prezioso del Taurisano contro l’Acquaviva mentre naufraga a Spinazzola l’Ugento, al terzo semaforo rosso consecutivo. In coda si fa preoccupante la posizione del Brilla Campi, mentre appaiono ormai spacciate Virtus Mola e Foggia Incedit.

I tabellini della 22esima giornata:

POLIMNIA-TARANTO 1-0

RETI: 35′ pt Mercurio

POLIMNIA: De Giosa, Avantaggiati, Gernone, Rapio, Di Vittorio, Marasciulo (40′ st Nacci), Zaccaria (27′ st Ungredda), Buonamico, Saliou, Mercurio (14′ st Bottari), Signorile. All. Mancini.

TARANTO: Martinkus, Rizzo, Guastamacchia, De Rosa (3′ st Aguilera), Russo, Di Paolantonio, Zampa (11′ st Souare), Labianca (3′ st Corallini), Losavio, Loiodice, Trombino (21′ st Incerti). All. Morea (Panarelli squal.).

ARBITRO: Cilli di Barletta.

NOTE: Espulso Konate (T).

—

GALLIPOLI-A. TOMA MAGLIE 1-3

RETI: 21′ pt Ongania (M), 15′ st rig. Beitia (G), 23′ st Serafino (M), 41′ st Alfarano (M)

GALLIPOLI: Salvadore D., Sansò, Alonso, De Petris (40′ st Carluccio), Vidal, Fernandes, Denkoski, Beitia, Magalhaes, Camacho, Paglialunga (36′ st Abbate). All. Salvadore A.

A. TOMA MAGLIE: Catelli, Amato, Ongania (36′ st Guevara), Galvez, Tecci, De Luca, Mutisi, Serafini, Oltremarini (32′ st Giannuzzi), Diaz, Alfarano. All. Giuliatto.

ARBITRO: Bruno di Lecce.

—

S. MASSAFRA-FOGGIA INCEDIT 12-0

RETI: 2′ pt, 11′ pt, 18′ pt, 38′ pt e 15′ st Russo, 13′ pt e 24′ pt Palmisano, 20′ pt Tinelli, 7′ st, 12′ st e 20′ st Kordic, 31′ st Morisco

S. MASSAFRA: Lacirignola, D’Andria (1′ st Tursi), Morisco, D’Arcante (1′ st Scialpi), Campanella (1′ st Mazzarano), Tinelli, Brigida, Nazzaretto, Pentimone (5′ st Petruzzi), Palmisano (5′ st Kordic), Russo. All. Marasciulo.

FOGGIA INCEDIT: Lamarca (21′ st Curci), Famiglietti, Infante, Zichella, Saracino, Melillo, Perla (21′ st D’Alessandro), Abatematteo, El Meskini, Cateniello, Berlangieri. All. La Torre.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

—

TAURISANO-ATL. ACQUAVIVA 2-1

RETI: 5′ pt Quarta (T), 35′ pt Fucci (A), 37′ pt De Vasconcelos (T)

TAURISANO: Rollo, Romano, Bello, De Vasconcelos, Cabrera, Lezzi, Quarta (39′ st Ferraiuolo), Maiolo, Falciano, Garcia J. (41′ st Fayoseh), Caruso (46′ st Perdicchia). All. Oliva.

ATL. ACQUAVIVA: Ditoma, Fortunato, Colaci, Rucci (15′ st Garcia D.), Patronelli, Taal (31′ st Cosmo), Guglielmi, Ferrante, Carucci (1′ st Asselti), Fucci, Pucinelli. All. Casucci.

ARBITRO: Albano di Taranto.

—

VIRTUS MOLA-BITONTO 0-7

RETI: 5′ pt Fracchiolla, 8′ pt rig. e 23′ pt Palazzo, 26′ pt Cutrone, 40′ pt Bozzi, 44′ pt De MIchele, 5′ st Gagliardi

VIRTUS MOLA: De Caro, De Bari (1′ st Caricola), Loporchio (27′ st Gregorio), Fortunato, Samb, Caradonna, Starace, Lofoco (1′ st Vitucci), Bottalico, De Bari S., Caradonna (9′ st Lisco). All. Renna.

BITONTO: Cozzella, Dinielli, Milella, Cutrone (1′ st Lavoratti), De MIchele, Sassanelli, Chacon, Napoli, Bozzi (1′ st Catalano), Palazzo, Fracchiolla (1′ st Cariello). All. Zinfollino.

ARBITRO: Di Corato di Barletta.

—

BRINDISI-BRILLA CAMPI 3-0

RETI: 17′ pt aut. Layus, 45′ pt Sanchez, 47′ st Mangialardi

BRINDISI: Antonino, Mancarella (38′ st Carpineti), Gori (41′ st Mangialardi), Bernaola, Ferrari (31′ st Saraniti), Sanchez J. (38′ st Melillo), Lobosco, Alboni, Benvenga, Burzio (31′ st Scoppa), Cauteruccio. All. Ciullo.

BRILLA CAMPI: De Matteis, Filippi Filippi (18′ st Vapore), Cucci (38′ st Olibardi), Mossolini (18′ st De Luca), Caravaglio (21′ pt Carrozzo), Layus, Calò, Flordelmundo, Mariano, Marti, De Gaetani (1′ st Dell’Atti). All. Calabuig.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

—

ATL. RACALE-CANOSA 1-0

RETI: 40′ pt Galan

ATL. RACALE: Colazo, Cardinale, De Vito, Pennetta (13′ st Pirretti), Galan, Sarmiento, Miggiano, Perez, Carrino (34′ st My), Ramirez, Massimi (41′ st Vitale). All. Sportillo.

CANOSA: Tarolli, Cafagna A., Telera, Lamacchia, Farinola R. (23′ st Caputo), Lanzone, Manzo, Iagulli (23′ st Dibenedetto), Farinola S., Strambelli, Di Piazza. All. De Candia.

ARBITRO: Laudadio di Matera.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Il terreno del “Basurto” si conferma un tabù per le corazzate del campionato. Dopo aver imposto il pari a Bisceglie, Brindisi e Taranto, il Racale compie l’impresa battendo il Canosa per 1-0. Un successo fondamentale per la formazione di Pietro Sportillo, che non festeggiava i tre punti dal 30 novembre, mentre per il team di Pasquale De Candia la sconfitta interrompe una serie positiva che durava da cinque turni. Nonostante le assenze pesanti – con capitan Pirretti inizialmente in panchina, Arias ormai fuori rosa e Barbero infortunato – il Racale approccia la gara con coraggio. Il Canosa risponde affidandosi alla qualità di Strambelli e Di Piazza, ma sbatte contro un Colazo in stato di grazia. Al 12’ il portiere locale è decisivo su Di Piazza, poi si ripete alla mezzora smanacciando una punizione insidiosa di Strambelli. Il match si sblocca al 40’: Ramirez pennella un calcio piazzato in area e Galan, da due passi, fulmina Tarolli per il vantaggio biancazzurro. Nella ripresa il Canosa attacca a testa bassa, cercando il pari con insistenza, ma il Racale si difende con ordine estremo. Ramirez fallisce subito il raddoppio in contropiede, dando il via al monologo rossoblù: Strambelli vede murata una conclusione dal limite, poi sfiora il palo su punizione; Di Piazza impegna centralmente Colazo. Nel finale la pressione ospite si fa asfissiante: Caputo serve un pallone d’oro che non trova compagni pronti al tap-in, poi Di Piazza manca il bersaglio con un colpo di testa a pallonetto. L’ultima palla gol è però di marca locale con una punizione di Pirretti alta di poco. Al fischio finale esplode la gioia del Racale che vince di misura e lascia il Canosa con un pugno di mosche in mano.

—

UC BISCEGLIE-GALATINA 4-0

RETI: 32′ pt e 44′ pt Ramos, 41′ pt e 14′ st Bonicelli

UC BISCEGLIE: Lullo, Soldani (22′ st De Blasio), D’Elia, Diomande (36′ st Torchetti), Panebianco, Bocchino, Loseto, Bonicelli (16′ st Kone), Ramos (20′ st Saani), Zinetti, Bufi (31′ st Caputo). All. Rumma.

GALATINA: Caroppo, Arnesano, Monteduro, Mengoli (40′ st Vigliotti), Signore, Giglio (12′ st Candido), Dell’Anna, Valentini (14′ st Goncalves), Matos (31′ st Lupo), Avantaggiato, Musso (36′ st Miglietta). All. Marino.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

N. SPINAZZOLA-UGENTO 5-2

RETI: 8′ pt Colonna (U), 32′ pt Ricchiuti (S), 34′ pt Ingredda (S), 38′ pt Urbano (U), 47′ pt e 18′ st Pizzo (S), 22′ st Boglic (U)

N. SPINAZZOLA: Liso, Gabriele, Santoro, Stefanini (46′ st Di Palma), Losappio, Pizzo, Silvestri (37′ st Zingaro), Colonna, Ferrero (35′ st Leone), Ricchiuti (10′ st Cucumazzo), Ingredda (10′ st Ousfar). All. Di Domenico.

UGENTO: Marzo, Marzio (26′ st Zappacosta), Boglic, Regner, Lollo, Urbano, Rivadero (36′ st Tavdgiridze), Scarlino (16′ st Marchionna), Beceiro, Albin Gomez, Gonzalez Sabatè. All. Manco.

ARBITRO: Consales di Foggia.

—

NOVOLI-BISCEGLIE 2-4

RETI: 12′ pt Quarta (N), 22′ pt Citro (B), 32′ st Sosa (N), 40′ st Lavopa (B), 47′ st Gonzalez (B), 48′ st Lopez (B)

NOVOLI: Suma, Sorino, Liccardi (34′ st Leone), Maccarrone, Lobjanidze, De Blasi, Ferreira, Giacomazzoi (34′ st Valzano), Carrozzo (12′ st Sosa), Mancarella, Quarta. All. Luperto.

BISCEGLIE: Lonoce, De Luca (12′ st Ciurlo), Di Fulvio (28′ pt Visani), Martino, Gonzalez, Cifarelli, Taccogna, Citro (19′ st Martinez), Lopez, Lavopa, Senè (19′ st Amoroso). b. Di Meo.

ARBITRO: Panariti di Torino.