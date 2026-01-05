PROMOZIONE/B – Squinzano e Mesagne non si fanno male, ne approfitta l’Ostuni. Vola il Manduria: i tabellini

Si chiude in parità il big-match della 18esima giornata di Promozione B tra Squinzano e Mesagne, Ne approfitta l’Ostuni che batte di misura il Sava e appaia in vetta i gialloblù brindisini a 41 punti. Corre il Manduria che infila l’undicesimo risultato utile consecutivo, battendo il Ginosa a domicilio e portandosi a -2 dalla prima posizione, staccando lo Squinzano di due punti. Il Taviano si ferma a Locorotondo, mentre il Tricase si conferma in un buono stato di forma battendo 1-0 il Leverano. In coda, Trepuzzi trafitto sette volte dal Putignano e sempre ultimo con 4 punti. Non se la passa meglio il Copertino, battuto dal Matino sul proprio campo. Pari tra Bagnolo e Arboris Belli.

I tabellini:

SQUINZANO-MESAGNE 1-1

RETI: 8′ pt And. Manta (M), 45′ pt Iaia (S)

SQUINZANO: Partal, Caragnulo, Nobile, Fruci, Greco, Cocciolo (25′ st Brue), Gueye (18′ st Libertini), Iaia, Poleti, Pignataro, Quarta (15′ st Ancora). All. Politi.

MESAGNE: Colapietro, Diop, Ndiaye B., Gningue, Ribezzi, Ndiaye A.,, Ndom (1′ st Ouedraogo), De Carlo, Perrino (13′ st Manta Ale.), Manta And. (25′ st Taveri), Fatty (38′ st Duku). All. Funaro.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

—

TRICASE-LEVERANO 1-0

RETI: 18′ st Maiolo

TRICASE: Esposito, Puzzovio, Ferraro (17′ st Coulibaly), Caracciolo, Maiolo, Cavalieri, Torsello, Palumbo, De Giorgi (32′ st Amico), Manisi, Ruibal. All. Striano.

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rutigliano, De Luca, De Pascalis, Suppressa, Sanyang, Alemanni, Duarte (25′ st Dimastrigiovanni), Laena, Mariano. All. Lentini.

ARBITRO: Reale di Lecce.

—

GINOSA-MANDURIA 0-3

RETI: 10′ pt Siverio, 26′ st Cilenti, 48′ st Cecchin

GINOSA: Randino, Cimmarusti, Coronese M. (25′ st Faccini), Coronese N. (1′ st Viana), Carlucci, Sernia (41′ st Basta), Villani (8′ st Bitetti), Telesca, Lovecchio, Panzarea, Sergio (11′ st Verdano). All. Sportelli.

MANDURIA: Passaseo, De Mitri, Donno, Solimeno, Stranieri (27′ st Teixeira), Zizzi, Caputo (14′ st Scialpi), Romano (40′ st Cecchin), Siverio (37′ st Ndiaye), Diaz, Cilenti (47′ st Mandurino). All. Tartaglia.

ARBITRO: Carlucci di Molfetta.

—

OSTUNI-SAVA 1-0

RETI: 27′ st Bari

OSTUNI: Pizzaleo, Tamburrano (10′ st Kola), Parisi, Convertino, Gomez, Semeraro, Bari (40′ st Lettieri), Balanda, Caruso (29′ st Zolezzi), De Pasquale (30′ st Narducci), Thiam. All. Bruni.

SAVA: Bufano, Pinto, Neris, Lippo, Cicala, Panico (16′ st Galeone), Fabiano, Richella, Gatto, Tolnai (16′ st Itta), Mirizzi. All. Malacari.

ARBITRO: Celi di Bari.

—

V. LOCOROTONDO-TAVIANO 1-0

RETI: 26′ pt rig. Mastronardi

V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Lacirignola, Laguardia, Simeone, Prete, Pentassuglia (46′ st Convertini), Natale J., Neglia, Quazzico, Mastronardi (43′ st Romanazzo), Natale R. (30′ st Palazzo). All. Calabretto.

TAVIANO; Strafella, Hoxha (13′ pt Mudoni), Giannotti, Carrozza, Liquori, Coppola (5′ ‘st Spinelli), Levanto (19′ st Orfano), Portaccio, Gennari (18’ st Ferilli), Castrì, Iurato. All. Costantini.

ARBITRO: Accoto di Casarano.

—

COPERTINO-V. MATINO 0-2

RETI: 6′ st De Vito, 25′ st Garcia

COPERTINO: Margiotta, Stella, Della Bona, Ciccarese R., Leo, Ciccarese D., Mazzotta, Quarta, Greco, Bruno, Nestola. All. Frisenda.

V. MATINO: De Luca, Pinto, Dorini, De Vito, Pino, De Lorenzis, Schirosi, Mancarella (15′ st Marocco), Ciriolo, Garcia, Diop. All. Mauro.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

—

BAGNOLO-ARBORIS BELLI 0-0

BAGNOLO: Provenzano, Mastria, Mariano, Campa, Cariddi, Piscopo (12′ st Abbadessa), Lanciano, Chiri (15′ st Aprile), Pasca (27′ st De Blasi), Afrune, Tourè. All. Bray.

ARBORIS BELLI: Schina, Manfredi, Amodio, Urrutia, Iaia, Avella, Pascale, Greco (1′ st Torrisi), Fernandez, Lonfo, Di Lonardo (1′ st Moretti). All. Calicchio.

ARBITRO: Sorrento di Brindisi.

—

TREPUZZI-R. PUTIGNANO 1-7

RETI: 10′ pt e 20′ pt Daugenti (P), 34′ pt e 16′ st Novelli (P), 10′ st Tahira (T), 22′ st e 28′ st LAera (P), 41′ st Colucci (P)

TREPUZZI: Sergi, Giannuzzi (11′ st Spedicato), Fraschetta, Fiorentino, Baldassarre, Greco (1′ st Mosca), Souare (1′ st Pezzuto), Tahira, De Marco, Palmieri, Durante (1′ st Nasr). All. Presta.

R. PUTIGNANO: Loliva, Taddeo, Muolo, Mezzapesa, Nitti, Intini, Fornaro (17′ st Totaro), Laera, Daugenti, Novelli (28′ st Di Cosola), Colucci. All. Messina.

ARBITRO: Posado di Bari.

—

CAROVIGNO-TERRE DI ACAYA E ROCA 1-4

RETI: 5′ pt Perrone (C), 17′ pt Almeyra (T), 38′ pt Maraschio (T), 22′ st Rutigliano (T), 42′ st Espindola (T)

CAROVIGNO: Cervellera, Jarju, Perrone, Donia (19′ st Volpe), Albano (45′ pt Scoditti), Kidiera, Kaba, Petracca, Turco F., Lombardi, Campioto (45′ pt Turco M.). All. Di Serio.

TERRE DI A&R: Franco, Raffin, Garcia, Cisternino, Maraschio (37′ st Lo Basso), Piccinno (47′ st Riezzo), Espindola (43′ st Trovè), Del Bue, Bolognese (27′ pt Rizzo), Rutigliano, Almeyra (23′ st Baclet). All. Colagiorgio.

ARBITRO: Bisanti di Casarano.