LECCE – Primo ingaggio del mercato invernale per la Primavera: firma Staszak, mediano polacco

Prima mossa del Lecce nel mercato di riparazione. Circa un’ora fa il club giallorosso ha ufficializzato l’ingaggio di Wiktor Staszak. Il giovane talento polacco, nato nel novembre 2006, approda in giallorosso con la formula del prestito a titolo temporaneo con opzione di riscatto, una struttura contrattuale che permetterà alla società di valutarne l’impatto nel calcio italiano prima di procedere eventualmente all’acquisto definitivo dalla Wisła Cracovia.

Prima del suo sbarco in Italia, Staszak, cresciuto nel settore giovanile del Kalisz, ha vissuto una prima parte di stagione estremamente formativa in Polonia, dividendo i suoi impegni tra la prima squadra della Wisła e la formazione riserve. Nella Betclic 1 Liga (la Serie B polacca), il mediano ha collezionato tre presenze, totalizzando 36 minuti complessivi e iniziando a respirare l’atmosfera del calcio professionistico di vertice. A queste si aggiunge una partecipazione in Coppa di Polonia, dove è sceso in campo per 67 minuti dimostrando personalità in una competizione a eliminazione diretta.

Il suo reale valore è però emerso nella Betclic 3 Liga con la squadra B (quarta serie): in 11 apparizioni ha accumulato ben 899 minuti di gioco, mettendo a segno tre gol e fornendo un assist. Questi numeri, insoliti per un mediano puro, sottolineano la sua capacità di inserimento e una fisicità impoirtante (è alto 181 cm) che lo ha reso uno dei prospetti più seguiti dell’intero campionato polacco.

Staszak si presenta come un centrocampista moderno, capace di abbinare la protezione della difesa a una visione di gioco verticale. Il Lecce lo inserirà inizialmente nella formazione Primavera 1, sotto la guida di mister Simone Schipa, con l’obiettivo di testarlo nei ritmi intensi del campionato giovanile italiano prima di un eventuale salto in prima squadra.