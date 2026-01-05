LECCE – Veiga in diffida, Roma senza due difensori al Via del Mare

La Roma è costretta a fare i conti con decisioni pesanti del Giudice Sportivo. Mister Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare a due pilastri della difesa: Mario Hermoso e Gianluca Mancini sono stati infatti squalificati per un turno. I due centrali salteranno la trasferta salentina, puntando al rientro per il match casalingo contro il Sassuolo. Il provvedimento disciplinare ha colpito anche Noslin e Marusic della Lazio, oltre al partenopeo Mazzocchi.

In casa Lecce il cartellino giallo rimediato nella trasferta di Torino ha fatto scattare la diffida per Danilo Veiga. Il difensore portoghese si aggiunge così a Ylber Ramadani, già da tempo a rischio squalifica.