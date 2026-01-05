LECCE – Sottil ritorna a disposizione, cinque gli indisponibili: i convocati per la sfida alla Roma
Ritorna Riccardo Sottil tra i convocati a disposizione di mister Eusebio Di Francesco per la sfida di domani contro la Roma. Il tecnico non potrà presenziare in panchina perché dovrà scontare il secondo turno di squalifica; ci sarà ancora Fabrizio Del Rosso.
Ancora out Fruchtl, Berisha, Morente (infortunati), Coulibaly (in Coppa d’Africa) e Pierret (sul mercato).
La lista completa:
PORTIERI
95. Bleve
30. Falcone
32. Samooja
DIFENSORI
25. Gallo
4. Gaspar
18. Jean
21. Kouassi
3. Ndaba
13. Pérez
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
28. Gorter
14. Helgason
77. Kaba
80. Kovac
93. Maleh
36. Marchwiński
20. Ramadani
6. Sala
ATTACCANTI
19. Banda
22. Camarda
11. N’Dri
50. Pierotti
23. Sottil
9. Štulić