ph: Coribello/Salentosport
LIVE! LECCE-ROMA, il tabellino
LIVE! LECCE-ROMA, il tabellino
Lecce, stadio “Via del Mare”
martedì 06.01.2026, ore 18
Serie A 2025/26, giornata 19
LECCE-ROMA 0-2
RETI: 14′ Ferguson, 71′ Dovbyk
— FINALE —
LECCE (4-3-3): Falcone – Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Kaba (75′ Helgason), Ramadani (64′ Gorter), Maleh – Sottil (56′ Pierotti), Camarda (64′ Stulic), Banda (46′ N’Dri). A disposizione: Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Pérez, Jean, Kouassi, Marchwiński, Kovac. Allenatore: Fabrizio Del Rosso (Di Francesco squalificato).
ROMA (3-4-2-1): Svilar – Celik, Ziolkowski, Ghilardi – Wesley, Kone, Pisilli, El Shaarawy (60′ Tsimikas) – Dybala (79′ Soule), Cristante – Ferguson (60′ Dovbyk, 86′ Romano). A disposizione: Vasquez, Zelezny, Angeliño, Mirra, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
ARBITRO: Juan Luca Sacchi sez. Macerata (Mokhtar-Cavallina; IV Tremolada; VAR Gariglio-Chiffi).
NOTE: Ammoniti Banda, Maleh, Gaspar (L), Cristante (R). Rec. 1′ pt, 4′ st.