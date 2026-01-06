LECCE – Finita l’esperienza giallorossa di Hamza Rafia

Si chiude dopo due stagioni e mezzo la non fortunata esperienza di Hamza Rafia con la maglia del Lecce.

Arrivato nell’estate del 2023 dal Pescara per circa 800 mila euro (contratto triennale con opzione per altri due), dopo le esperienze in Serie B con la Cremonese e in Serie C prima con la Juventus Next Gen, poi col Pescara, il tunisino ha subito esordito in Serie A con Roberto D’Aversa in Lecce-Lazio 2-1, segnando un solo gol in quel campionato (e in tutta la sua avventura a Lecce) a Firenze nel 2-2 del “Franchi”, chiudendo la stagione con 28 presenze e una in Coppa Italia.

Presenze poco meno che dimezzate nella seconda stagione, 18, giocando da titolare con Gotti, poi con Giampaolo fino a perdere il posto tra gli undici di partenza a partire dal mese di gennaio. In quella stagione mise insieme anche due gettoni in Coppa Italia.

Mai utilizzato quest’anno, dichiarato fuori dal progetto dalla società e da Di Francesco. Il calciatore è in corso di trasferimento alla Esperance Sportive de Tunis ed è stato autorizzato a partire per sostenere le visite mediche.