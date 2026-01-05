TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 10ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 10
(04.01.2026 h 14.30)
Andrano Castiglione-Sannicola 3-1
AP Specchia-LM Scorrano 0-2
Cutrofiano AM-Choriana 3-0
GC Muro-V. Neviano 0-0
Palmariggi-Atl. Melpignano 2-0
Riposa Atl. Salve
CLASSIFICA
V. Neviano 24
Palmariggi 23
GC Muro 20
Atl. Salve 19
LM Scorrano 19
Cutrofiano AM 13
Andrano Castiglione 8
AP Specchia 6
Sannicola 6
Choriana 4
Atl. Melpignano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 11
(11.01.2026 h 14.30)
Atl. Melpignano-Cutrofiano A. Manco
Atl. Salve-Palmariggi
Choriana-Andrano Castiglione
LM Scorrano-GC Muro
Sannicola-AP Specchia
Riposa Virtus Neviano