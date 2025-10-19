CASARANO – Semaforo rosso: il Foggia di Delio Rossi vìola il “Capozza”

Il momento magico del Casarano si interrompe davanti al proprio pubblico, dopo sette risultati utili consecutivi. Dopo settimane di entusiasmo, la squadra di Vito Di Bari incassa la prima sconfitta casalinga della stagione contro un Foggia solido e spietato, capace di capitalizzare al massimo le poche occasioni costruite.

Una gara intensa, giocata a ritmi alti, in cui i rossoazzurri hanno dominato a lungo ma senza trovare la via del gol. Il Foggia di Delio Rossi, invece, ha sfruttato la propria organizzazione tattica e la concretezza sotto porta, portando via tre punti preziosi.

Il Casarano parte forte: al 6’ Malcore si vede respingere sulla linea una conclusione a botta sicura, poi Chiricò impegna Borbei con una sventola dalla distanza. Al 17’ arriva la prima nota stonata: Maiello, appena rientrato tra i titolari, è costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare. Nel momento di maggiore pressione dei padroni di casa, il Foggia colpisce: alla mezz’ora Morelli, di testa, sorprende Chiorra mentre Celiento è momentaneamente a bordo campo per farsi medicare. È l’episodio che cambia il volto della partita.

Nella ripresa il Casarano rientra in campo con determinazione, creando una serie impressionante di occasioni in pochi minuti: Chiricò, Cerbone (due volte), Cajazzo e Ferrara sfiorano il pari, ma il portiere Borbei (al Foggia in prestito dal Lecce) e la difesa ospite resistono. Al 58’, però, arriva la doccia fredda: su una ripartenza perfetta, Sylla firma il raddoppio e chiude i conti. Il forcing finale, con Perez e ancora Chiricò, non basta. Il “Capozza” applaude comunque la generosità di una squadra che ha provato fino alla fine a rimettere in piedi la gara.

Nel post-partita, mister Di Bari analizza con lucidità: «Siamo stati un po’ polli, abbiamo fatto la partita che voleva il Foggia, troppo frenetici. Il primo gol ci ha tagliato le gambe. Nella ripresa siamo partiti fortissimo, ma il secondo gol ha chiuso tutto. Dispiace perché i ragazzi hanno dato tutto, ma dobbiamo crescere nella gestione e nella lettura delle situazioni. Una squadra matura non può prendere gol così. La Serie C è tosta, sapevamo che sarebbe stata una partita piena di insidie. Il Foggia ha sfruttato al 100% le sue occasioni, Maiello è uscito presto, poi Celiento era fuori per farsi medicare proprio sul gol. Nel nostro momento migliore abbiamo subito il raddoppio. Coincidenze sfavorevoli, ma lo spirito resta positivo. Ora dobbiamo solo ricaricare le energie e ripartire». (Nuovo Quotidiano di Puglia)

Il Casarano esce sconfitto ma non ridimensionato: la prestazione resta incoraggiante, la reazione è stata da squadra vera. Il percorso si interrompe, ma la strada è tracciata. Prossimo step: sabato 25, ore 17.30 a Siracusa.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

sabato 18.10.2025, ore 14.30

Serie C/C 2025/26, giornata 10

CASARANO-FOGGIA 0-2

RETI: 30′ pt Morelli, 14′ st Sylla

CASARANO (3-4-3): Chiorra; Celiento, Lulic, Gega; Cajazzo (20′ st Pinto), Logoluso, Maiello (17′ pt D’Alena, 20′ st Perez), Millico (1′ st Cerbone); Chiricò, Malcore (1′ st Zanaboni), Ferrara. All. Di Bari.

FOGGIA (3-5-2): Borbei – Buttaro, Minelli, Olivieri – Morelli (29′ st Winkelmann), Oliva (29′ st Agnelli), Garofalo, Pellegrino (29′ st Pazienza), Panico (38′ st Felicioli) – D’Amico (42′ st Ilicic), Sylla. All. Rossi.

ARBITRO: Silvestri di Roma.

RISULTATI E CLASSIFICA