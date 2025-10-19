LECCE – Sticchi Damiani: «Ottima prova, pari che ci sta stretto. Pierret è dentro il progetto»

Nonostante le difficoltà negli ultimi 20 metri, il Lecce ha mostrato solidità in difesa (da due gare non prende gol) e una discreta continuità di rendimento, almeno a livello di risultati (tre positivi di fila).

Un dato che rimarcato dal presidente Saverio Sticchi Damiani: «Un ottimo Lecce. Terzo risultato utile consecutivo, cinque punti nelle ultime tre partite, una squadra che subisce poco o niente. È un pari che ci sta stretto. Come dissi dopo la gara col Bologna, sembra che il gruppo abbia trovato la sua quadra: all’interno di questo equilibrio l’allenatore può scegliere con serenità. Personalmente mi è piaciuto chi ha iniziato e anche chi è subentrato. Si vede che la condizione generale è migliorata. Pierret? Non si era visto per un problema fisico, ma è sempre stato dentro il progetto. Quando sta bene, si allena con impegno e dà il suo contributo».