CASARANO – Mercato, ingaggiati Leonetti e Giraudo

Il Casarano Calcio, nelle ultime ore, ha annunciato l’arrivo di due nuovi giocatori: l’attaccante Vito Leonetti (1994) dal Campobasso e il difensore Federico Giraudo (1998) dal Perugia.

Leonetti, in stagione corrente, ha collezionato 17 presenze e 5 gol con il Campobasso. La carriera professionistica è partita dal Bari in Serie B, con passaggi successivi a Savoia, Akragas, Lumezzane, Reggina, Turris, Audace Cerignola e Team Altamura (24 gare e 12 reti nell’ultima).

Giraudo ha disputato 12 partite e segnato un gol con il Perugia quest’anno. Formato nelle giovanili del Torino, conta 62 presenze in Serie C e B con Vicenza, Ternana, Cesena, Vis Pesaro, Reggina e Cittadella. Nel 2015 ha giocato 8 incontri con l’Under 17 azzurra.