Banda: entra in diffida
LECCE – Giudice sportivo, altra multa da migliaia di euro per petardi e fumogeni
Si aggiorna il capitolo in uscita della voce di bilancio riguardante la somma che l’Us Lecce dovrà devolvere “in beneficienza” alla Lega Calcio per l’utilizzo di petardi e fumogeni da parte di propri tifosi.
Col Comunicato ufficiale odierno, il Giudice sportivo ha comminato l’ennesima sanzione alla società giallorossa, stavolta di 8mila euro, per lancio di tre petardi, un fumogeno e tre bottigliette di plastica nel recinto di gioco. Totale beneficienza 2025/26: 63.000 euro.
Altre ammende: 5mila euro alla Fiorentina; duemila all’Inter; 1.500 a Milan e Torino.
Calciatori squalificati: per una giornata (e ammenda di 1.500 euro): Mattia Zaccagni (Lazio); per una giornata: Cesare Casadei (Torino), Bryan Cristante (Roma), Jacopo Ramon (Como), Fikayo Tomori (Milan).
Entra in diffida anche Lameck Banda. Già in diffida, Danilo Veiga e Ylber Ramadani.