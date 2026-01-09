LECCE – Gandelman è ufficiale, in chiusura Fofana. Dalla Turchia interesse per Banda

“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Omri Gandelman dal KAA Gent.

Il centrocampista classe 2000 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva“.

Questo il comunicato appena diffuso dall’Us Lecce. Classe 2000, cresciuto nel Maccabi Netanya, l’israeliano si è imposto in Belgio grazie a una buona duttilità tattica, ricoprendo ruoli dall’asse difensivo alla trequarti. Alto 188 cm, Gandelman ha costruito la sua fama sui gol di testa e su un tempismo offensivo raro per un centrocampista. Nella stagione 2025/26 ha vissuto l’esplosione definitiva: 8 gol in 18 presenze, premio di giocatore del mese di ottobre e centralità assoluta nel Gent di Ivan Leko. In totale con i belgi ha collezionato 33 gol e 14 assist in 107 partite, numeri che spiegano l’interesse del Lecce. In nazionale israeliana ha segnato anche alla Francia in Nations League, ancora una volta di testa, confermando le sue qualità sui palloni alti.

È in fase di chiusura una seconda trattativa di mercato che porterebbe in Salento il centrocampista togolese Sadik Fofana, profilo più difensivo ma complementare. Togolese, classe 2003, cresciuto nel Bayer Leverkusen, Fofana può agire da mediano o difensore centrale. Dopo l’esperienza al Fortuna Sittard, da gennaio 2025 è al Grazer AK, dove si è imposto come perno difensivo. Nell’attuale Bundesliga austriaca ha collezionato 11 presenze, spesso anche a gara in corso, garantendo solidità e presenza fisica.

Intanto dalla Turchia rimbalza la voce di un interessamento del Samsunspor per Lameck Banda. È in via di definizione il trasferimento di Hamza Rafia all’Esperance Sportive de Tunis, club per il quale sta svolgendo le visite mediche.